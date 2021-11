Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

256,90 EUR +0,96% (10.11.2021, 11:34)



XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

256,55 EUR +1,02% (10.11.2021, 11:19)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



NASDAQ OTC-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (10.11.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der NORD LB:Volker Sack, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF).Die Münchener Rück habe in Q3/2021 erhebliche Großschadenereignisse schultern müssen. Allein Hurrikan Ida (EUR 1,2 Mrd.) und Sturmtief Bernd (EUR 0,6 Mio.) hätten das Q3-Zahlenwerk mit insgesamt EUR 1,8 Mrd. beträchtlich belastet. Hinzu seien Covid-19-Belastungen aufgrund erhöhter Mortalitäten in Höhe von EUR 170 Mio. gekommen, die sich auf die Sparte Leben/Gesundheit Rück bezogen hätten.Für 9M/2021 hätten die Münchener bereits Pandemieschäden von in Summe EUR 680 Mio. verdauen müssen, die mit EUR 470 Mio. für die Sparte Leben/Gesundheit Rück bzw. EUR 210 Mio. für Schaden/Unfall-Rück beziffert worden seien. Das für das gesamte Jahr 2021 kalkulierte Covid-19-Schadenvolumen sei daher auf nun EUR 800 Mio. (bisher: EUR 700 Mio.) erhöht worden, wobei rund 75% davon für ansteigende Mortalitäten in der Sparte Leben/Gesundheit Rück vorgesehen seien.Trotz hoher Schadensvolumina habe Münchener Rück in Q3/2021 ein operatives (op.) Ergebnis von EUR 204 Mio. (Vj:: EUR 353 Mio.) erzielt, das fast vollständig über die ERGO-Sparten generiert worden sei. Das Konzernergebnis habe dank positiver Währungseffekte von EUR 242 Mio. (Vj.: EUR -100 Mio.) sogar EUR 366 Mio. (Vj.: EUR 199 Mio.) erreicht, was einem Ergebnis je Aktie von EUR 2,61 (Vj.: EUR 1,44) entsprochen habe. Nach 9M habe das Konzernergebnis mit EUR 2,061 Mrd. (Vj.: EUR 999 Mio.) noch im Zielbereich der Management-Guidance für 2021 von EUR 2,8 Mrd. gelegen, die nochmals bestätigt worden sei. Der offizielle Ausblick 2022 dürfte traditionell im kommenden Frühjahr bekannt gegeben werden.Die NORD/LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der Münchener Rück-Aktie zum 31.12.2021 einstellen. Die Analysten würden diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben. (Analyse vom 10.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Munich Re AG": Keine vorhanden.