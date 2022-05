Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Munich Re.



Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zum Hurrikan Ida 2021. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien oder Cyberrisiken abzusichern.



Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (09.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Am 28. April habe die Munich Re-Aktie noch bei 245 Euro notiert und an einem Kaufsignal geschnuppert. Ein paar Handelstage später habe sich das Blatt gewendet und es fehle nicht mehr viel bis zum März-Tief. Am morgigen Dienstag werde der Münchner Konzern seine Zahlen für das Q1 veröffentlichen. Etwas mulmig werde den Anlegern sein.Als der Vorstand im Februar seine Gewinnpläne für 2022 ausgearbeitet habe, habe der Krieg in der Ukraine noch nicht begonnen. Am 23. Februar habe sich der Vorstand um Munich Re-Chef Joachim Wenning ein Gewinnziel von 3,3 Mrd. Euro gesetzt. Am nächsten Morgen seien russische Truppen in die Ukraine einmarschiert.Dennoch habe der Konzern seine Gewinnprognose bisher aufrechtgehalten. Denn in der klassischen Sachversicherung seien Kriegsschäden standardmäßig ausgeschlossen, wie Wenning bei er Hauptversammlung des Konzerns Ende April hervorgehoben habe. Die Munich Re habe im März die Einstellung ihres Versicherungs- und Kapitalanlagegeschäfts in Russland und Weißrussland bekannt gegeben. Allerdings könnte der Konzern "in einigen Spezialsparten in begrenztem Umfang" für Schäden infolge des Krieges geradestehen müssen. Wenning habe Luftfahrt, Transport, Kredit und politische Risiken genannt.So hättben russische Fluggesellschaften mehrere hundert Maschinen von westlichen Unternehmen geleast. Diese Flugzeuge würden in Russland festsitzen und in der Branche werde seit Kriegsbeginn diskutiert, ob dafür Versicherungen aufkommen müssten. "Wir sind da exponiert", habe Finanzchef Christoph Jurecka gesagt. "Die Situation ist nur sehr, sehr dynamisch gerade noch und unklar." Deswegen könne der Vorstand keine zuverlässige Aussage zu möglichen Schäden treffen.Branchenexperten würden bisher nicht daran zweifeln, dass die Munich Re in diesem Jahr ihr Gewinnziel erreiche. Vom Konzern selbst bis 19. April befragte Analysten würden im Schnitt von einem Überschuss von rund 3,3 Mrd. Euro ausgehen. Dabei dürfte der Konzern seine Prämieneinnahmen stärker steigern als geplant. Während das Management Bruttoprämien von rund 61 Mrd. Euro anpeilt, würden die Experten im Schnitt 61,9 Mrd. Euro erwarten.Nach Einschätzung von DZ BANK-Analyst Thorsten Wenzel stecke das größte Versicherungsrisiko im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg darin in dem Verlust der Flugzeuge. "Eine Rückgabe der übrigen Flugzeuge an die Leasinggeber erscheint zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich, da Russland den Fluggesellschaften Auslandsflüge untersagt hat", habe der Experte geschrieben.Die Ratingagenturen Fitch und Moody's würden den möglichen Schaden bisher auf rund 10 Mrd. USD taxieren. Ob im konkreten Fall tatsächlich Versicherungsschutz bestehe und ob der Versicherer die Police rechtzeitig gekündigt habe, werde aber voraussichtlich von Gerichten in langwierigen Verfahren entschieden, habe Wenzel geschrieben.Im Moment sei jede Zahlenvorlage mit einem hohen Risiko verbunden. Könne das Unternehmen die Erwartungen erfüllen, wie sei der Ausblick? Die Munich Re habe bewiesen, dass sie schwierige Zeiten meistern könne und die Investoren regelmäßig hohe Dividenden kassieren würden. Schwächere Tage sollten deshalb zum Nachkauf genutzt werden, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: