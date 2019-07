Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

223,00 EUR -0,45% (23.07.2019, 12:24)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie der Kapitalanlagegesellschaft MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur atlantischen Hurrikanserie 2017 und den kalifornischen Waldbränden 2018.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, Erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Das Unternehmen treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Wirtschaft, Institutionen und Privatpersonen. (23.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pierre Drach von Independent Research:Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF).Der weltgrößte Rückversicherer habe vor der Vorlage des Quartalsberichts am 07.08.2019 gemeldet, dass der Gewinn in Q2 bei rund 1,00 (Vj.: 0,73) Mrd. Euro und damit rund 37% über dem Gewinn aus dem Vorjahr gelegen habe. Zusätzlich habe dieses Ergebnis die Marktprognose von 620 Mio. Euro deutlich übertroffen und habe auch das Vorquartalsergebnis von 633 Mio. Euro signifikant übertreffen können. Als Begründung für den deutlichen Gewinnanstieg sei zum Einen eine geringere Belastung durch Großschäden angeführt und zum Anderen eine hohe Auflösung von Reserven für Basisschäden aus vergangenen Geschäftsjahren genannt worden. Trotz dieses Ergebnisses belasse die Munich Re ihr Jahresziel von 2,50 Mrd. Euro unverändert und habe dies mit den geschäftsüblichen Unsicherheiten in Bezug auf Großschäden für das restliche Geschäftsjahr sowie unvorhersehbaren Entwicklungen an den Kapitalmärkten begründet.Nach Meinung des Analysten sei das Jahresziel unter Berücksichtigung der Gewinnentwicklung überaus konservativ gerechnet, da die Munich Re nach dem H1/2019 bereits 65% des Jahresziels erreicht habe. Trotz der noch anstehenden Hurricane-Saison in den USA und weiteren möglich Ereignissen sei eine Gewinnerwartung für H2 von nur rund 870 Mio. Euro sehr konservativ kalkuliert. Daher sei zu erwarten, dass das Jahresziel übertroffen werden könne.Bei unveränderten Prognosen (Nettoergebnis 2019e: 2,62 Mrd. Euro) und einem unveränderten Kursziel von 230 Euro bestätigt Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Rating für die Munich Re-Aktie. (Analyse vom 23.07.2019)Börsenplätze Munich Re-Aktie:Xetra-Aktienkurs Munich Re-Aktie:222,70 EUR -0,31% (23.07.2019, 12:09)