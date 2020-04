Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

178,55 EUR +3,21% (06.04.2020, 09:04)



Xetra-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

171,00 EUR (03.04.2020)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie der Kapitalanlagegesellschaft MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur atlantischen Hurrikanserie 2017 und den kalifornischen Waldbränden 2018.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, Erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Das Unternehmen treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Wirtschaft, Institutionen und Privatpersonen. (06.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die europäische Aufsichtsbehörde EIOPA fordere in der aktuellen Phase ein Dividendenverbot für Versicherer und verunsichere damit viele Aktionäre. Die deutsche BaFin wolle aber nicht mitspielen und stelle sich auf die Seite von Munich Re, Allianz und Co. Der Münchner Rückversicherer habe am Freitagabend noch einmal betont, die geplante Ausschüttung vorzunehmen.Die Munich Re schlage der Hauptversammlung am 29. April weiterhin eine Dividende von 9,80 Euro je Aktie vor, habe ein Unternehmenssprecher am späten Freitag telefonisch gegenüber "Bloomberg" gesagt. Damit widersetze sich der Konzern der europäischen Versicherungsaufsicht EIOPA. Die habe empfohlen, dass die Branche aufgrund der Corona-Krise keine Dividenden zahlen sollte.Die überdurchschnittlichen Dividendenausschüttungen seien für viele Investoren ein wichtiges Kaufargument für Versicherungs-Aktien wie Munich Re. Und gerade für die Münchner sei Dividendenkontinuität ein Markenzeichen. Das Unternehmen schütte nun schon 50 Jahre eine Dividende aus. Es dürfte ein weiteres hinzukommen.Wer langfristig investiert, hat diese Aktie im Depot, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.04.2020)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Munich Re.