Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (11.03.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Munich Re: Dividende soll stabil bleiben - Mehrjahreshoch im Visier - AktienanalyseDie Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) hat das Jahr 2020 mit einem deutlichen Gewinnrückgang abgeschlossen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wegen hoher Schäden infolge der Pandemie habe unter dem Strich ein Überschuss von 1,2 Mrd. Euro und damit etwa 55 Prozent weniger als ein Jahr zuvor gestanden. Damit habe der Konzern etwas schwächer abgeschnitten als erwartet. Doch es habe auch Positives zu berichten gegeben: Während der Gewinn in der Rückversicherung um fast 70 Prozent auf 694 Mio. Euro eingebrochen sei, habe das einstige Sorgenkind Ergo seinen Überschuss um fast ein Fünftel auf 517 Mio. Euro steigern können. Zudem seien die Schäden durch Naturkatastrophen mit 906 Mio. Euro nicht einmal halb so hoch ausgefallen wie 2019.Für Anleger ebenfalls erfreulich: Zwar wolle Vorstandschef Joachim Wenning auf den gewohnten Aktienrückkauf verzichten und das Kapitalpolster zunächst einsetzen, um das Geschäft des Konzerns in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung weiter auszubauen und von den zuletzt gestiegenen Preisen in diesem Bereich zu profitieren. Die Dividende solle mit 9,80 Euro je Aktie trotz der hohen Belastungen im vergangenen Jahr aber stabil bleiben.Zudem habe sich Wennig zuversichtlich gezeigt, dass der Konzern in Sachen Pandemie das Schlimmste hinter sich habe. "In diesem Jahr werden wir wieder an die vor der Pandemie anvisierte Gewinnhöhe anknüpfen", habe Wenning versprochen. "Die Voraussetzungen stimmen." Bei den Verhandlungen zur Erneuerung der Verträge zum Jahreswechsel habe der Rückversicherer knapp elf Prozent mehr Geschäft gezeichnet. Die Preise seien um 2,4 Prozent gestiegen. Für die Erneuerungsrunden im April und Juli sei ein ähnlich positives Umfeld zu erwarten. In Summe wolle der Konzern 2021 daher wieder eine Gewinn von 2,8 Mrd. Euro erzielen. Selbst eine erneute Absage der Olympischen Spiele in Japan würde das Gesamtbild nicht wesentlich verändern, so Wenning.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Munich Re-Aktie: