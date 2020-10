Xetra-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (01.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Das Papier des deutschen Rückversicherers habe sich in den letzten Wochen eher unterdurchschnittlich entwickelt. Die Angst vor einem neuen Lockdown und weiteren millionenschweren Zahlungsverpflichtungen hätten für Abgabedruck bei den Versicherern gesorgt. Zudem habe die US-Notenbank FED ihre Niedrigzinspolitik auf Jahre hinaus bekräftigt, was den Anlagedruck auf die Branche erhöhe. Kritisch sei es speziell für die Munich Re gewesen, als Aktie die wichtige 200-Tage-Linie unterschritten habe. Nach Einschätzung der Investmentbank Bryan Garnier dürfte sich der Kurs jedoch bald wieder erholen.Laut Bryan Garnier sollten Anleger besser auf Rückversicherer als auf Erstversicherer setzen. Erstere würden über überdurchschnittliche Solvabilitätsquoten und die Chance verfügen, bei der nächsten Verhandlungsrunde die Preise zu erhöhen. Die Analysten würden hohes Potenzial u.a. für die Munich Re-Aktie sehen. Die Fundamentaldaten seien hervorragend und die Preistrend in der Rückversicherungsbranche zeige in die richtige Richtung. Am 10. September habe Bryan Garnier die Munich Re-Aktie wegen der guten Kursentwicklung während des Sommers herabgestuft. Da sie sich zuletzt relativ schlecht entwickelt habe, sei sie jetzt wieder von "neutral" auf "buy" hochgestuft worden. Das Kursziel laute 260 Euro."Der Aktionär" schließe sich der positiven Meinung von Bryan Garnier an. Nicht zu vergessen sei die hohe Dividendenrendite der Munich Re. Es dauere nur 22 Jahre und man habe eine Aktie durch die Dividendenausschüttungen hereingeholt, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.10.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Munich Re.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Munich Re-Aktie: