Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie der Kapitalanlagegesellschaft MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur atlantischen Hurrikanserie 2017 und den kalifornischen Waldbränden 2018.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, Erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Das Unternehmen treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Wirtschaft, Institutionen und Privatpersonen. (29.11.2019/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktie zeigt sich bullisch - ChartanalyseDie Aktie der Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) zeigt sich in den letzten Monaten in einer sehr starken Verfassung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Schon zu Beginn des Jahres sei es für den Wert gut gelaufen. Aber seit dem Konsolidierungstief bei 213,80 EUR vom 7. August ziehe die Munich Re-Aktie noch steiler an. Am 19. November habe sie ein Hoch bei 259,50 EUR erreicht. Nach einer kleinen Konsolidierung sei der Rückversicherungswert gestern über dieses Hoch ausgebrochen. Damit sei er auf den höchsten Stand seit 14. Mai 2002 geklettert. Die Rally der letzten Wochen und Monate sei gestern also wieder einmal bestätigt worden.Das Chartbild der Aktie der Munich Re könne also bullisch gewertet werden. Anzeichen für eine Topbildung würden sich bisher nicht zeigen. Die nächsten Zwischenziele dürften bei 265,89 und bei 273,45 EUR liegen. Mittel-langfristig könne sie in Richtung 300 EUR ansteigen. Sollte es zu einem Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter 259,50 EUR kommen, könnte eine Konsolidierung in Richtung 252,20 oder 248,10 EUR eingestreut werden. (Analyse vom 29.11.2019)