Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO, sowie der Kapitalanlagegesellschaft MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur atlantischen Hurrikanserie 2017.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, Erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Das Unternehmen treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Wirtschaft, Institutionen und Privatpersonen. (13.03.2019/ac/a/d)



Das smartDepot sei nun wieder nahezu voll investiert. Nach einer längeren Phase mit einem höheren Cashbestand seien nun weitere fünf Aktien gekauft worden. Dabei handle es sich um dividendenstarke Aktien des DAX, die mittels Faktorzertifikat in das Depot aufgenommen würden. Diese Kombination sorge für einen besonderen Renditekick.Eine der Aktien, die mittels Faktorzertifikat ins Depot gewandert sei, sei Munich Re. Durch den soliden Aufwärtstrend habe der Wert auch bereits ins Plus drehen können. Seit Jahresbeginn habe Munich Re bereits einen beeindruckenden Aufwärtstrend gemeistert und notiere nun im Bereich eines neuen Mehrjahreshochs. Nach dem Ausbruch auf das neue Hoch sei der Weg vorerst nach oben frei. Ein weiteres Schmankerl für Anleger sei die Dividendenrendite von knapp 4,6%.Das smartDepot könne nun nach dem Wiedereinstieg in großem Umfang vom aktuellen Marktgeschehen profitieren. Halte der positive Trend an, werde das Depot schon bald wieder deutlich steigen können und den DAX weiter hinter sich lassen. Das smartDepot setze auf eine ausgewogene Rendite-Risiko-Verteilung. Durch das erprobte System sei so ein langfristiger Vermögensaufbau möglich. (Analyse vom 13.03.2019)