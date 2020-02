Xetra-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

222,20 EUR -9,16% (28.02.2020, 09:03)



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

231,50 EUR -2,73% (28.02.2020, 09:18)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie der Kapitalanlagegesellschaft MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur atlantischen Hurrikanserie 2017 und den kalifornischen Waldbränden 2018.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, Erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Das Unternehmen treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Wirtschaft, Institutionen und Privatpersonen. (28.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Munich Re habe am Freitagmorgen Zahlen zu 2019 veröffentlicht. Die eigenen Ziele habe der Rückversicherer dabei übertroffen. Die Aktie verliere vorbörslich dennoch rapide an Wert, werde rund sechs Prozent tiefer getaxt. Grund: Der Markt habe Erwartungen gehabt, die über jenen des Unternehmens gelegen hätten und die verfehlt worden seien.Munich Re habe einen kräftigen Umsatzanstieg im Jahr 2019 verzeichnet. Der Rückversicherer habe seinen Gewinn 2019 trotz deutlich gestiegener Großschäden ausgebaut. Dank lukrativer Finanzgeschäfte und Währungsgewinnen sei der Überschuss um 18 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro geklettert, wie der DAX-Konzern am Freitag in München mitgeteilt habe. Damit habe das Unternehmen sein ursprüngliches Gewinnziel von 2,5 Milliarden Euro übertroffen, habe jedoch die noch optimistischeren Erwartungen von Analysten verfehlt.Vorstandschef Joachim Wenning habe sich zuversichtlich gezeigt, dass der Konzern seinen Gewinn 2020 wie geplant auf 2,8 Milliarden Euro steigern könne. Die Aktionäre sollten für das abgelaufene Jahr eine von 9,25 auf 9,80 Euro erhöhte Dividende erhalten. Außerdem will die Munich Re - wie bereits bekannt - erneut für eine Milliarde Euro eigene Aktien vom Markt zurückkaufen, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Munich Re-Aktie: