XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

179,95 EUR -0,22% (07.02.2018, 14:52)



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

180,10 EUR -2,25% (07.02.2018, 15:07)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) steht für ausgeprägte Lösungs-Expertise, konsequentes Risikomanagement, finanzielle Stabilität und große Kundennähe. Damit schafft Munich Re Wert für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Gruppe, die Erst- und Rückversicherung unter einem Dach kombiniert, einen Gewinn in Höhe von 2,6 Mrd. Euro. Sie ist in allen Versicherungssparten aktiv und mit über 43.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Mit Beitragseinnahmen von rund 28 Mrd. Euro allein aus der Rückversicherung ist sie einer der weltweit führenden Rückversicherer. Besonders wenn Lösungen für komplexe Risiken gefragt sind, ist Munich Re ein gesuchter Risikoträger.



Den Großteil ihrer Erstversicherungsaktivitäten bündelt Munich Re in der ERGO. ERGO ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist ERGO in mehr als 30 Ländern vertreten und bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungen, Vorsorge und Serviceleistungen. 2016 nahm ERGO Beiträge in Höhe von 16,0 Mrd. Euro ein. Die weltweiten Kapitalanlagen (ohne Kapitalanlagen mit Versicherungsbezug) von Munich Re in Höhe von 219 Mrd. Euro werden von der MEAG betreut, die ihre Kompetenz auch privaten und institutionellen Anlegern außerhalb der Gruppe anbietet. (07.02.2018/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktie: Stabile Dividende trotz Katastrophenjahr 2017 - AktienanalyseJörg Schneider, Finanzvorstand der Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF), rechnet für 2018 mit einem Gewinn für EUR 2 bis 2,4 Mrd., so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Hurrikan-Serie im vergangenen Jahr habe für einen Preisanstieg im Schaden- und Unfallgeschäft gesorgt. Daher bleibe die Dividende unverändert bei EUR 8,60, trotz des jüngsten Gewinneinbruchs von EUR 2,6 Mrd. im Jahr 2016 auf EUR 375 Mio. im Jahr 2017, berichte das Finanzportal Cash. Eine offizielle Gewinnprognose für 2018 werde erst in der Bilanzpressekonferenz am 15. März abgeben.Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re habe 2017 ein operatives Ergebnis von EUR 1.241 Mio. erzielt (EUR 4.025 Mio. im Jahr 2016). Für 2017 habe sich ein Steuerertrag von EUR 298 Mio. ergeben (2016: Steueraufwand von EUR 760 Mio.), vorwiegend aufgrund der Belastungen aus Naturkatastrophen. Die US-Steuerreform habe im 4. Quartal zu einer Entlastung von über EUR 70 Mio. geführt. Die Bedeckungsquote sei bei ca. 240% geblieben, berichte der Konzern in seiner Pressemitteilung.Laut Schätzungen habe Sturmtief Frederike Schäden von EUR 1 Mrd. angerichtet, dürfte Munich Re aber weniger als EUR 100 Mio. kosten. Die Hurrikane in den USA und die Erdbeben in Mexiko hätten jedoch zum teuersten Jahr in der Geschichte der Versicherungsbranche geführt. Die Versicherer der Munich Re müssten mit Kosten für Naturkatastrophen von welweit ca. USD 135 Mrd. rechnen. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote sei von 95,7% im Jahr 2016 auf 114,1% im Jahr 2017 gestiegen und habe daher deutlich über der kritischen Grenze von 100% gelegen.Die Munich Re-Aktie werde aktuell bei EUR 181,25 (07.02.2018) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei EUR 199,00 (09.11.2017) gelegen, das Jahrestief bei EUR 166,59 (08.09.2017). Bei Bloomberg würden 15 Analysten die Aktie auf "kaufen",15 auf "halten" und drei auf "verkaufen" setzen. Bloomberg Analysten setzen aktuell ein zwölf-Monats-Kursziel von EUR 199,70, so die Bank Vontobel Europe AG. (Ausgabe vom 07.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Munich Re-Aktie: