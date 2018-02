Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

180,10 EUR -3,43% (06.02.2018, 11:23)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) steht für ausgeprägte Lösungs-Expertise, konsequentes Risikomanagement, finanzielle Stabilität und große Kundennähe. Damit schafft Munich Re Wert für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Gruppe, die Erst- und Rückversicherung unter einem Dach kombiniert, einen Gewinn in Höhe von 2,6 Mrd. Euro. Sie ist in allen Versicherungssparten aktiv und mit über 43.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Mit Beitragseinnahmen von rund 28 Mrd. Euro allein aus der Rückversicherung ist sie einer der weltweit führenden Rückversicherer. Besonders wenn Lösungen für komplexe Risiken gefragt sind, ist Munich Re ein gesuchter Risikoträger.



Den Großteil ihrer Erstversicherungsaktivitäten bündelt Munich Re in der ERGO. ERGO ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist ERGO in mehr als 30 Ländern vertreten und bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungen, Vorsorge und Serviceleistungen. 2016 nahm ERGO Beiträge in Höhe von 16,0 Mrd. Euro ein. Die weltweiten Kapitalanlagen (ohne Kapitalanlagen mit Versicherungsbezug) von Munich Re in Höhe von 219 Mrd. Euro werden von der MEAG betreut, die ihre Kompetenz auch privaten und institutionellen Anlegern außerhalb der Gruppe anbietet. (06.02.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF).Gemäß vorläufigen Kennzahlen habe das Unternehmen in Q4/2017 ein Nettoergebnis von 530 (Vj.: 491) Mio. Euro erzielt und damit die Analysten-Prognose von 615 Mio. Euro verfehlt. Damit sei auf Gesamtjahressicht mit einem Nettoergebnis von 375 (Vj.: 2.580) Mio. Euro die Unternehmenszielsetzung ("kleiner Gewinn") erreicht worden. Das operative Ergebnis sei in Q4/2017 auf 864 (Vj.: 823) Mio. Euro gestiegen. Ursächlich für die schwächer als von dem Analysten erwartete Ergebnisentwicklung sei ein geringerer als von ihm unterstellter Ergebnisbeitrag aus der Rückversicherung (operatives Ergebnis: 523 (Vj.: 511) Mio. Euro) gewesen. Demgegenüber habe sich das Kapitalanlageergebnis mit 1,98 (Vj.: 1,63) Mrd. Euro erneut besser als von ihm erwartet entwickelt. Die durchschnittliche Wiederanlagerendite sei gegenüber dem Vorquartal leicht auf 1,9% (Vj.: 1,8%; Q3 2017: 2,0%) gefallen.Der Dividendenvorschlag für 2017 sei mit 8,60 (Vj.: 8,60) Euro je Aktie hinter den Erwartungen zurückgeblieben. In der Erneuerungsrunde zum 01.01.2018 seien die Preise - erstmals seit vier Jahren - um rund 0,8% y/y gestiegen (Vj.: -0,5% y/y; Geschäftsvolumen: +19,0% y/y auf 9,91 Mrd. Euro). Laut Münchener Rück sei das Angebot an Rückversicherungskapital unverändert hoch gewesen, sodass der Preisanstieg alles in allem nur moderat ausgefallen sei. Der Analyst habe seine Gewinnprognosen sowohl für 2017 (EPS: 2,44 (alt: 2,99) Euro) als auch für 2018 (EPS: 16,05 (alt: 16,64) Euro) reduziert. Für 2019 prognostiziere er erstmals ein EPS von 17,12 Euro und ein DPS von 9,40 Euro.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, senkt sein Kursziel von 205,00 auf 200,00 Euro und bestätigt das "halten"-Votum für die Münchener Rück-Aktie, die im bisherigen Handelsverlauf (09:45 Uhr) der größte Verlierer im DAX ist. (Analyse vom 06.02.2018)Börsenplätze Munich Re-Aktie:XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:180,15 EUR -5,43% (06.02.2018, 11:08)