Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) steht für ausgeprägte Lösungs-Expertise, konsequentes Risikomanagement, finanzielle Stabilität und große Kundennähe. Damit schafft Munich Re Wert für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Gruppe, die Erst- und Rückversicherung unter einem Dach kombiniert, einen Gewinn in Höhe von 2,6 Mrd. Euro. Sie ist in allen Versicherungssparten aktiv und mit über 43.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Mit Beitragseinnahmen von rund 28 Mrd. Euro allein aus der Rückversicherung ist sie einer der weltweit führenden Rückversicherer. Besonders wenn Lösungen für komplexe Risiken gefragt sind, ist Munich Re ein gesuchter Risikoträger.



Den Großteil ihrer Erstversicherungsaktivitäten bündelt Munich Re in der ERGO. ERGO ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist ERGO in mehr als 30 Ländern vertreten und bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungen, Vorsorge und Serviceleistungen. 2016 nahm ERGO Beiträge in Höhe von 16,0 Mrd. Euro ein. Die weltweiten Kapitalanlagen (ohne Kapitalanlagen mit Versicherungsbezug) von Munich Re in Höhe von 219 Mrd. Euro werden von der MEAG betreut, die ihre Kompetenz auch privaten und institutionellen Anlegern außerhalb der Gruppe anbietet. (05.04.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktie: Höhere Kurse in Sicht - Kursziel 200 Euro! AktienanalyseFabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", sieht das Kursziel für die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) in einer aktuellen Aktienanalyse bei 200 Euro.Die Munich Re-Aktie sei in einem Seitwärtstrend gefangen gewesen. Jetzt sei er bei der Marke von 180 Euro nach oben verlassen worden. Obwohl der Markt für Rückversicherer schwierig sei und die Margen zuletzt stagniert hätten, gebe es doch noch Wachstumsfelder - auch auf internationaler Ebene. Der Aktienprofi verweise darauf, dass die Bevölkerung in China und in Asien immer mehr wachse und immer reicher werde. Somit würden sich dort immer mehr Menschen für eine Lebensversicherung entscheiden. Mit der Tochter Ergo, die gerade im Umbau sei, sei Munich Re sehr gut positioniert, weil man zuletzt in Asien auch zugekauft habe.Die Munich Re-Aktie könnte bald noch höhere Kurse einschlagen. Die Dividendenrendite liege bei etwa 4,5%. Das Kursziel für die Munich Re-Aktie werde bei 200 Euro gesehen.Der Stopp für die Munich Re-Aktie sollte im Bereich von 160 Euro gesetzt werden, so Fabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.04.2017)Börsenplätze Munich Re-Aktie:XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:183,00 EUR -0,49% (05.04.2017, 17:35)