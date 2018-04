Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

200,00 EUR -0,40% (24.04.2018, 10:45)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) steht für ausgeprägte Lösungs-Expertise, konsequentes Risikomanagement, finanzielle Stabilität und große Kundennähe. Damit schafft Munich Re Wert für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Gruppe, die Erst- und Rückversicherung unter einem Dach kombiniert, einen Überschuss in Höhe von 0,4 Mrd. Euro. Sie ist in allen Versicherungssparten aktiv und mit über 42.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Mit Beitragseinnahmen von rund 32 Mrd. Euro allein aus der Rückversicherung ist sie einer der weltweit führenden Rückversicherer. Besonders wenn Lösungen für komplexe Risiken gefragt sind, ist Munich Re ein gesuchter Risikoträger.



Den Großteil ihrer Erstversicherungsaktivitäten bündelt die Munich Re AG in der ERGO. ERGO ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist ERGO in mehr als 30 Ländern vertreten und bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungen, Vorsorge und Serviceleistungen. 2017 nahm ERGO Beiträge in Höhe von 17,5 Mrd. Euro ein. Die weltweiten Kapitalanlagen (ohne Kapitalanlagen mit Versicherungsbezug) von Munich Re in Höhe von 218 Mrd. Euro werden von der MEAG betreut, die ihre Kompetenz auch privaten und institutionellen Anlegern außerhalb der Gruppe anbietet. (24.04.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF).Das Unternehmen habe am 23.04. ad hoc mitgeteilt, dass das Konzernergebnis (Ergebnis nach Steuern) in Q1 bei über 800 (Vj.: 557) Mio. Euro erwartet werde. Der deutliche Ergebnisanstieg sei laut Unternehmensangaben auf eine zufallsbedingt geringe Großschadenbelastung zurückzuführen. Die Guidance für das Konzernergebnis 2018 bleibe weiterhin bei 2,1 bis 2,5 Mrd. Euro. Daher sollte die Meldung im heutigen Handelsverlauf kein großer Kurstreiber sein, zumal die Münchener Rück schon im Vorfeld angekündigt habe, dass das Auftaktquartal stark ausfallen werde. Die endgültigen Zahlen werde Munich Re am 08.05. vorlegen. Deutlich wichtiger für die weitere Kursentwicklung der Aktie sollte die Frage sein, ob sich in der Schaden- und Unfallrückversicherung in den kommenden Erneuerungsrunden weitere Preissteigerungen durchsetzen lassen würden (sie seien in der Erneuerungsrunde zum 01.01.2018 - anders als erhofft - nur moderat ausgefallen).Der Analyst habe seine Prognosen sowohl für 2018 (EPS: 16,59 (alt: 16,05) Euro) als auch für 2019 (EPS: 17,91 (alt: 17,48) Euro; Dividende je Aktie: 9,50 (alt: 9,40) Euro) mehrheitlich erhöht. Dem sich zwar letztlich aufhellenden, jedoch immer noch sehr herausfordernden Marktumfeld stünden das laufende und das kommende Aktienrückkaufprogramm und die hohe Dividendenkontinuität gegenüber.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die Münchener Rück-Aktie. Das Kursziel sei von 200,00 auf 205,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 24.04.2018)Börsenplätze Munich Re-Aktie:XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:199,50 EUR +0,25% (24.04.2018, 10:31)