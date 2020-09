Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren können: Munich Re.



Der Autor ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren können: Munich Re, Allianz.



Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

251,20 EUR +3,25% (09.09.2020, 13:29)



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

252,00 EUR +3,41% (09.09.2020, 13:44)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (09.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.DAX-Schwergewicht Munich Re setze sich am Mittwoch an die Spitze der Tagesgewinner. Zeitweise lege das Papier um über drei Prozent zu. Kürzlich habe der Rückversicherer höhere Preise im Schaden- und Unfallgeschäft angekündigt, was nun nachwirke. Doch es gebe noch weitere Treiber, die dem Munich Re-Kurs aufwärts helfen würden.Normalerweise würden sich die Rückversicherer mit ihren Kunden und Maklern im September in Monte Carlo treffen, um Preise und Bedingungen für die Vertragserneuerung zum folgenden Jahreswechsel auszuhandeln. Wegen der Corona-Pandemie falle die Veranstaltung diesmal aus. Doch die Gespräche zum Thema würden nun in Videokonferenzen stattfinden.Und da habe es frohe Kunde gegeben: Nach milliardenschweren Schäden durch die Corona-Pandemie könnten Rückversicherer auf mehr Geld von ihren Kunden hoffen. Das würden nicht nur die Branchenriesen Munich Re und Swiss Re sagen, sondern auch ihre Großkundschaft - also Erstversicherer wie Allianz und AXA - erwarte, dass Rückversicherungsschutz im kommenden Jahr teurer werde.Vorstandsmitglied Torsten Jeworrek von Munich Re habe gesagt, insgesamt dürften die Prämieneinnahmen der Branche im Schaden- und Unfallgeschäft in den Jahren 2020 bis 2022 um jährlich 2 bis 4 Prozent steigen. Die hohen Schäden durch die Coronavirus-Pandemie hätten den Trend zu höheren Prämien zusätzlich befeuert, habe Branchenexperte Johannes Bender von der Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) in einer Videokonferenz gesagt.Während S&P die zu erwartenden Preissteigerungen der Rückversicherer im Geschäft mit Erstversicherern wie Allianz und AXA nicht habe beziffern wollen, sei die Ratingagentur Moody's konkreter geworden. Die meisten von ihr befragten Erstversicherer hätten erwartet, dass sie für Rückversicherungsschutz im Schaden- und Unfallgeschäft im nächsten Jahr über fünf Prozent mehr bezahlen müssten als zuletzt, habe Moody's in einer aktuellen Studie geschrieben. Viele hätten gar mit Steigerungen von bis zu 15 Prozent gerechnet. Möglicherweise halte der Trend auch über das nächste Jahr hinaus an, habe Moody's prognostiziert.Diese Erwartungen würden zu den Aussagen der beiden weltgrößten Rückversicherer passen. So habe die Swiss Re am Dienstag angekündigt, dass sie angesichts der Niedrigzinsen und der hohen Belastungen im Schaden- und Unfallgeschäft mit weiteren Preiserhöhungen in allen Teilbereichen rechne. Munich Re-Vorstand Torsten Jeworrek habe sich bereits am Montag überzeugt gezeigt, dass die Rückversicherer 2021 erneut an der Preisschraube drehen könnten. Er habe dies auch mit einem Aufholprozess begründet, nachdem die Preise mehrere Jahre lang gefallen seien.Im Zentrum der Geschäfte stehe diesmal die Corona-Krise, die auch bei Erst- und Rückversicherern ihre Spuren hinterlasse. Bereits im ersten Halbjahr habe die Munich Re infolge der Pandemie Schäden von rund 1,5 Milliarden Euro verbucht. Vor allem der Ausfall von Großveranstaltungen habe bei den Münchnern zu Buche geschlagen. Der Nettogewinn sei um mehr als die Hälfte auf 800 Millionen Euro eingebrochen.Seit der Jahresmitte habe die Munich Re infolge der Pandemie weitere Schäden verbuchen müssen. Diese seien zwar geringer als in den beiden Quartalen zuvor, so Jeworrek. Für genaue Zahlen sei es aber noch zu früh.Unterdessen dürfte die Explosion in Beirut Anfang August bei dem Rückversicherer mit einem niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag zu Buche schlagen. Eine ähnliche Belastung erwarte das Management infolge der jüngsten Hurrikane "Hanna", "Isaias" und "Laura" im Juli und August.Die Munich Re rechne darüber hinaus in den kommenden Jahren mit einer stark wachsenden Nachfrage nach Cyberversicherungen gegen Software-Angriffe. Seit Beginn der Corona-Krise und dem folgenden Digitalisierungsschub hätten solche Angriffe stark zugenommen.Die Aktie von Munich Re bleibt für langfristig orientierte Investoren ein ordentliches Basisinvestment mit einer guten Dividendenrendite, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.09.2020)