Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) steht für ausgeprägte Lösungs-Expertise, konsequentes Risikomanagement, finanzielle Stabilität und große Kundennähe. Damit schafft Munich Re Wert für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Gruppe, die Erst- und Rückversicherung unter einem Dach kombiniert, einen Gewinn in Höhe von 2,6 Mrd. Euro. Sie ist in allen Versicherungssparten aktiv und mit über 43.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Mit Beitragseinnahmen von rund 28 Mrd. Euro allein aus der Rückversicherung ist sie einer der weltweit führenden Rückversicherer. Besonders wenn Lösungen für komplexe Risiken gefragt sind, ist Munich Re ein gesuchter Risikoträger.



Den Großteil ihrer Erstversicherungsaktivitäten bündelt Munich Re in der ERGO. ERGO ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist ERGO in mehr als 30 Ländern vertreten und bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungen, Vorsorge und Serviceleistungen. 2016 nahm ERGO Beiträge in Höhe von 16,0 Mrd. Euro ein. Die weltweiten Kapitalanlagen (ohne Kapitalanlagen mit Versicherungsbezug) von Munich Re in Höhe von 219 Mrd. Euro werden von der MEAG betreut, die ihre Kompetenz auch privaten und institutionellen Anlegern außerhalb der Gruppe anbietet. (16.02.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktie: Anleger lassen sich nicht aus der Reserve locken - AktienanalyseDie Naturkatastrophen im Spätsommer haben der Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) die Bilanz verhagelt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Allein die Orkane Harvey, Irma und Maria hätten dem Rückversicherer 2,7 Mrd. Euro gekostet. Insgesamt seien im abgelaufenen Jahr über 4,3 Mrd. Euro an Großschäden angefallen und damit fast dreimal so viel wie 2016. Unter dem Strich habe die Munich Re 2017 daher 85 Prozent weniger als im Vorjahr verdient.Obwohl der Konzern seine Aktionäre bereits auf niedrige Gewinne eingeschworen habe, habe die Munich Re-Aktie zeitweise um mehr als sechs Prozent verloren. Selbst die Aussicht auf einen weiteren Aktienrückkauf sowie das Lippenbekenntnis zu einer stabilen Dividende hätten Anleger nicht aus der Reserve locken können. Inzwischen habe sich die Aktie aber wieder gefangen. Zuletzt sei sogar der Sprung zurück über den wichtigen Widerstand bei 180 Euro gelungen. Dazu beigetragen hätten sicherlich auch die Aussagen des Finanzvorstands Jörg Schneider. Er rechne für 2018 wieder mit einem "Gewinn in der Höhe, an die wir uns zuvor gewöhnt hatten". Optimistisch stimme den Vorstand nach der Hurrikan-Serie von 2017 vor allem die Wende in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung. Nach einem jahrelangen Preisverfall habe das Prämienniveau zum Jahreswechsel um 0,8 Prozent angezogen. Eine offizielle Gewinnprognose für 2018 wolle die Munich Re aber erst Mitte März abgeben.Bis dahin sollten Anleger etwas defensiver agieren, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 06/2018)Börsenplätze Munich Re-Aktie:XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:183,00 EUR +0,14% (16.02.2018, 12:03)