Munich Re-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 225,00 Neutral J.P. Morgan Michael Huttner 02.11.2018 205,00 Buy Jefferies & Company Philip Kett 29.10.2018 215,00 Outperform RBC Capital Markets Kamran Hossain 29.10.2018 194,00 Hold Deutsche Bank Frank Kopfinger 23.10.2018 215,00 Buy Goldman Sachs Sami Taipalus 23.10.2018 214,00 Overweight Barclays Capital Ivan Bokhmat 19.10.2018 170,00 Sell UBS AG Colm Kelly 16.10.2018 183,00 Hold Kepler Cheuvreux Panos Koffas 10.10.2018 220,00 Buy Baader Bank Daniel Bischof 23.08.2018 207,00 Hold Commerzbank AG Michael Haid 23.08.2018 213,00 Buy Berenberg Bank Iain Pearce 10.08.2018 190,00 Halten Nord LB Volker Sack 09.08.2018 220,00 Buy Oddo BHF Roland Pfänder 09.08.2018 200,00 Hold S&P Capital Tan Jun Zhang 09.08.2018 206,00 Kaufen DZ BANK Thorsten Wenzel 08.08.2018 210,00 Accumulate equinet AG Philipp Häßler 08.08.2018 215,00 Buy Société Générale Vikram Gandhi 08.08.2018 190,00 Halten LBBW Werner Schirmer 08.08.2018

Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) steht für ausgeprägte Lösungs-Expertise, konsequentes Risikomanagement, finanzielle Stabilität und große Kundennähe. Damit schafft Munich Re Wert für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Gruppe, die Erst- und Rückversicherung unter einem Dach kombiniert, einen Überschuss in Höhe von 0,4 Mrd. Euro. Sie ist in allen Versicherungssparten aktiv und mit über 42.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Mit Beitragseinnahmen von rund 32 Mrd. Euro allein aus der Rückversicherung ist sie einer der weltweit führenden Rückversicherer. Besonders wenn Lösungen für komplexe Risiken gefragt sind, ist Munich Re ein gesuchter Risikoträger.



Den Großteil ihrer Erstversicherungsaktivitäten bündelt die Munich Re AG in der ERGO. ERGO ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist ERGO in mehr als 30 Ländern vertreten und bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungen, Vorsorge und Serviceleistungen. 2017 nahm ERGO Beiträge in Höhe von 17,5 Mrd. Euro ein. Die weltweiten Kapitalanlagen (ohne Kapitalanlagen mit Versicherungsbezug) von Munich Re in Höhe von 218 Mrd. Euro werden von der MEAG betreut, die ihre Kompetenz auch privaten und institutionellen Anlegern außerhalb der Gruppe anbietet. (06.11.2018/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Rückversicherers Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 225,00 Euro oder 170,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Munich Re-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG wird am 7. November die Zahlen zum dritten Quartal 2018 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Munich Re-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von J.P. Morgan. Die US-Bank hat die Einstufung für Munich Re auf "neutral" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Der Rechnungslegungsstandard IFRS17 dürfte sich unterm Strich positiv auf die europäischen Versicherer auswirken, nachdem bereits die Solvabilität-II-Richtlinie der Haupttreiber für das starke Dividendenwachstum der vergangenen Jahre gewesen sei, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am 2. November vorliegenden Branchenstudie.Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re auf "sell" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Die vom Brexit ausgehenden Risiken für die europäischen Versicherer erschienen noch nicht vollständig in den Aktienkursen eingepreist, schrieb Analyst Colm Kelly in einer am 16. Oktober vorliegenden Branchenstudie. Angesichts dessen bevorzuge der Analyst Papiere von Assekuranzen mit einer starken Bilanz, hohen Kapitalzuflüssen und einer nachhaltigen Dividendenpolitik. Zu seinen Top-Werten würden unter anderem Allianz und Prudential gehören.Große Kursgewinne waren im laufenden Jahr bei der Munich Re-Aktie bisher nicht drin, so Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 31. Oktober. Dafür habe sich das Papier des Rückversicherers mit plus 5% relativ stabil gezeigt, während der DAX 13% verloren habe. Die jüngste Talfahrt habe die Munich Re-Aktie auch nicht mitgemacht, während der deutsche Leitindex seit Anfang des Monats mehr als 7% verloren habe. Charttechnisch bleibe es spannend bei der Munich Re-Aktie und auch die Analysten seien positiv gestimmt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Munich Re-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Munich Re-Aktie auf einen Blick: