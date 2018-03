Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Munich Re-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Munich Re-Aktie

(EUR) Rating

Munich Re-Aktie Firma Aktienanalyst Datum - Overweight Barclays Capital Ivan Bokhmat 13.02.2018 215,00 Buy Goldman Sachs Sami Taipalus 12.02.2018 158,00 Verkaufen Nord LB Volker Sack 08.02.2018 214,00 Equal-weight Morgan Stanley Nadine van der Meulen 07.02.2018 180,00 Neutral UBS Jonny Urwin 07.02.2018 185,00 Neutral Credit Suisse - 07.02.2018 215,00 Buy Société Générale - 07.02.2018 188,00 Hold Deutsche Bank Frank Kopfinger 07.02.2018 223,00 Buy HSBC Thomas Fossard 07.02.2018 210,00 Buy Jefferies & Company Philip Kett 07.02.2018 197,00 Neutral J.P. Morgan Michael Huttner 07.02.2018 - Halten DZ BANK Thorsten Wenzel 06.02.2018 180,00 Halten LBBW Werner Schirmer 06.02.2018 215,00 Buy Commerzbank Michael Haid 06.02.2018 200,00 Halten Independent Research Markus Rießelmann 06.02.2018 - Outperform RBC Capital Markets Kamran Hossain 06.02.2018



Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

180,65 EUR +1,46% (05.03.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

181,45 EUR +1,09% (05.03.2018, 18:32)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) steht für ausgeprägte Lösungs-Expertise, konsequentes Risikomanagement, finanzielle Stabilität und große Kundennähe. Damit schafft Munich Re Wert für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Gruppe, die Erst- und Rückversicherung unter einem Dach kombiniert, einen Gewinn in Höhe von 2,6 Mrd. Euro. Sie ist in allen Versicherungssparten aktiv und mit über 43.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Mit Beitragseinnahmen von rund 28 Mrd. Euro allein aus der Rückversicherung ist sie einer der weltweit führenden Rückversicherer. Besonders wenn Lösungen für komplexe Risiken gefragt sind, ist Munich Re ein gesuchter Risikoträger.



Den Großteil ihrer Erstversicherungsaktivitäten bündelt Munich Re in der ERGO. ERGO ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist ERGO in mehr als 30 Ländern vertreten und bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungen, Vorsorge und Serviceleistungen. 2016 nahm ERGO Beiträge in Höhe von 16,0 Mrd. Euro ein. Die weltweiten Kapitalanlagen (ohne Kapitalanlagen mit Versicherungsbezug) von Munich Re in Höhe von 219 Mrd. Euro werden von der MEAG betreut, die ihre Kompetenz auch privaten und institutionellen Anlegern außerhalb der Gruppe anbietet. (06.03.2018/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Munich Re-Aktie (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 223,00 Euro oder 158,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Munich Re-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG hat am 6. Februar die Zahlen des 4. Quartals 2017 präsentiert.Der Rückversicherer erzielte 2017 ein operatives Ergebnis von 1.241 (4.025) Mio. EUR, davon 864 (823) Mio. EUR im 4. Quartal. Das Währungsergebnis betrug -294 (485) Mio. EUR. Für das gesamte Geschäftsjahr ergab sich ein Steuerertrag von 298 Mio. EUR (Vorjahr: Aufwand von 760 Mio. EUR), vor allem wegen der Belastungen aus Naturkatastrophen; im 4. Quartal führte die US-Steuerreform zu einer Entlastung von über 70 Mio. EUR.Das Eigenkapital ging 2017 um 3,6 Mrd. EUR auf 28,2 Mrd. EUR zurück (31.12.2016: 31,8 Mrd. EUR). Die risikoadjustierte Eigenkapitalrendite (Return on Risk adjusted Capital, RoRaC) betrug nur 1,5 (10,9)%, die Rendite auf das gesamte Eigenkapital (RoE) 1,3 (8,1)%. Die gebuchten Bruttobeiträge der Gruppe wuchsen im Geschäftsjahr 2017 leicht auf 49.115 (48.851) Mio. EUR.Der Bestand an Kapitalanlagen (ohne Kapitalanlagen mit Versicherungsbezug) verringerte sich insbesondere aufgrund der steigenden Zinsen zum 31.12.2017 im Vergleich zum Jahresende 2016 zu Buchwerten auf 217,6 (221,8) Mrd. EUR (zu Marktwerten: 231,9 Mrd. EUR; Vorjahreswert: 238,5 Mrd. EUR). Das Kapitalanlageergebnis der Gruppe (ohne Kapitalanlagen mit Versicherungsbezug) blieb nahezu konstant bei 7.611 (7.567) Mio. EUR. Im 4. Quartal betrug das Kapitalanlageergebnis 1.982 (1.625) Mio. EUR. Im gesamten Jahr wie im 4. Quartal wurden hohe Veräußerungsgewinne auf Aktien und Festverzinsliche erzielt, während die Aufwendungen für derivative Finanzinstrumente vergleichsweise niedrig ausfielen.Munich Re erwartet, dass sich das Marktumfeld in den weiteren Erneuerungsrunden 2018 weiter erholt, wobei die jeweils in den einzelnen Teilmärkten gemachte Schadenerfahrung eine große Rolle spielt. Zum 1. April werden Rückversicherungsverträge vor allem in Japan erneuert, zum 1. Juli in den USA sowie in Australien und Lateinamerika.Die Nord LB hat wiederum die Bewertung für Munich Re nach Zahlen auf "verkaufen" mit einem Kursziel in Höhe von 158 Euro belassen. Die vorläufigen Zahlen hätten nicht überrascht, schrieb Analyst Volker Sack in einer am 8. Februar vorliegenden Studie. Wie erwartet, seien sie durch Naturkatastrophen stark belastet worden. Vom Rückversicherer durchgesetzte Prämienerhöhungen bewerte er angesichts bestehender Überkapazitäten als nicht besonders hoch. Positiv sehe der Experte aber die Entwicklung bei der Erstversicherungstochter Ergo.Laut Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär", haben schwere Naturkatastrophen dem Rückversicherer einen herben Gewinnrückgang eingebrockt, die Dividende soll aber trotzdem auf Vorjahresniveau stabil bleiben. Die Munich Re-Aktie habe daraufhin deutlich nachgegeben und im DAX damit die rote Laterne getragen. Anleger sollten zunächst die Füße bei der Munich Re-Aktie stillhalten und vorsichtshalber den Stopp bei 175 Euro beachten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Munich Re-Aktie?