Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

186,35 EUR -0,13% (30.07.2018, 08:42)



Xetra-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

186,70 EUR (27.07.2018)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) steht für ausgeprägte Lösungs-Expertise, konsequentes Risikomanagement, finanzielle Stabilität und große Kundennähe. Damit schafft Munich Re Wert für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Gruppe, die Erst- und Rückversicherung unter einem Dach kombiniert, einen Überschuss in Höhe von 0,4 Mrd. Euro. Sie ist in allen Versicherungssparten aktiv und mit über 42.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Mit Beitragseinnahmen von rund 32 Mrd. Euro allein aus der Rückversicherung ist sie einer der weltweit führenden Rückversicherer. Besonders wenn Lösungen für komplexe Risiken gefragt sind, ist Munich Re ein gesuchter Risikoträger.



Den Großteil ihrer Erstversicherungsaktivitäten bündelt die Munich Re AG in der ERGO. ERGO ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist ERGO in mehr als 30 Ländern vertreten und bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungen, Vorsorge und Serviceleistungen. 2017 nahm ERGO Beiträge in Höhe von 17,5 Mrd. Euro ein. Die weltweiten Kapitalanlagen (ohne Kapitalanlagen mit Versicherungsbezug) von Munich Re in Höhe von 218 Mrd. Euro werden von der MEAG betreut, die ihre Kompetenz auch privaten und institutionellen Anlegern außerhalb der Gruppe anbietet. (30.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Munich Re: Abwärtstrend hat weiter Bestand - ChartanalyseIm April gerieten die Aktien der Münchener Rück (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) nach einem Fehlausbruch über den Widerstand bei 199,00 EUR stark unter Druck und brachen in der Spitze bis an den Ausgangspunkt der vorherigen Aufwärtstrendphase bei 175,28 EUR ein, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch kurz vor der Ausbildung eines weiteren Verkaufssignals hätten sich die Bullen zurückgemeldet und die Hürde bei 182,95 EUR attackiert. Nach einer kurzen Korrektur sei diese Anfang Juli durchbrochen und zugleich eine kurzfristige Abwärtstrendlinie überschritten worden. Es sei eine Kaufwelle bis an den markanten Widerstand bei 189,17 EUR gefolgt. Diese Barriere sei zum Ausgangspunkt für einen Pullback an die 182,95 EUR-Marke geworden, die von den Bullen zum Einstieg genutzt worden sei. In der vergangenen Woche habe sich eine volatile Aufwärtsbewegung entwickelt, die sich aktuell dreiecksförmig zuspitze.Ausblick: Unterhalb von 189,17 EUR bleibe der Abwärtstrend der letzten Monate intakt. Erst ein Ausbruch aus dem Dreieck könnte für den nötigen Auftrieb sorgen.Die Short-Szenarien: Werde die Chartformation mit einem Bruch der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 184,00 EUR nach unten ausgelöst, wäre ein Angriff auf die Unterstützung bei 182,95 EUR die Folge. Dort könnte die Käuferseite erneut einschreiten und eine deutliche Erholung auslösen. Ein Abverkauf unter die Marke würde dagegen ein Verkaufssignal auslösen und zunächst zu einem Rückfall bis 180,00 EUR führen. Sollte die dort verlaufende Abwärtstrendlinie den Kursrutsch nicht aufhalten können, wäre bereits mit Verlusten bis 175,28 EUR zu rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Munich Re-Aktie: