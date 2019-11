Kursziel

Munich Re-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 235,00 Neutral Goldman Sachs Sami Taipalus 13.11.2019 197,00 Underperform Jefferies & Company Philip Kett 13.11.2019 260,00 Neutral Credit Suisse Farooq Hanif 11.11.2019 252,00 Halten Nord LB Volker Sack 11.11.2019 260,00 Halten Independent Research Jan Lennertz 08.11.2019 200,00 Sell UBS AG Jonny Urwin 08.11.2019 251,00 Overweight Barclays Capital Ivan Bokhmat 07.11.2019 244,00 Halten DZ BANK Thorsten Wenzel 07.11.2019 240,00 Neutral J.P. Morgan Edward Morris 07.11.2019 265,00 Outperform RBC Capital Markets Kamran Hossain 07.11.2019



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie der Kapitalanlagegesellschaft MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur atlantischen Hurrikanserie 2017 und den kalifornischen Waldbränden 2018. Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, Erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Das Unternehmen treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Wirtschaft, Institutionen und Privatpersonen. (22.11.2019/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Rückversicherers Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 265,00 Euro oder 197,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Munich Re-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG hat am 7. November die Zahlen zum 3. Quartal 2019 veröffentlicht.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 7. November habe der Rückversicherer Munich Re hohe Katastrophenschäden im 3. Quartal nur mit hohen Gewinnen aus Finanz- und Währungsgeschäften abfedern können. Unter dem Strich sei auf die Aktionäre ein Gewinn von 864 Millionen Euro und damit 75 Prozent mehr als ein Jahr zuvor entfallen, wie der DAX-Konzern bei der Vorlage endgültiger Zahlen in München mitgeteilt habe. Wie bereits Mitte Oktober angekündigt, sehe Finanzvorstand Christoph Jurecka den Konzern daher auf gutem Weg, sein Gewinnziel von 2,5 Milliarden Euro im laufenden Jahr zu übertreffen.Wegen der Zerstörungen durch Hurrikan "Dorian" in der Karibik und den USA sowie Taifun "Faxai" in Japan hätten die Beitragseinnahmen in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung im dritten Quartal jedoch nicht ausgereicht, um die Aufwendungen für Schäden, Verwaltung und Vertrieb zu decken. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote habe mit 104,7 Prozent deutlich über der kritischen 100-Prozent-Marke gelegen. Insgesamt hätten sich die Großschäden bei der Munich Re in den drei Monaten auf 981 Millionen Euro summiert, fast zwei Drittel mehr als ein Jahr zuvor. Während "Dorian" und "Faxai" mit 360 Millionen und 380 Millionen Euro zu Buche schlugen, dürfte Taifun "Hagibis" im 4. Quartal "noch schadenträchtiger" sein, hieß es, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Munich Re-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von RBC: Das Analysehaus hat das Kursziel für den Titel nach dem Neunmonatsbericht von 240 auf 265 Euro angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen. Seine Ergebnisschätzungen bis 2021 habe er weitgehend unverändert gelassen, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am 7. November vorliegenden Studie. Der Grund für die Zielanhebung sei eine Anhebung des Bewertungsfaktors für die Aktie des weltgrößten Rückversicherers.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Munich Re-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Munich Re-Aktie auf einen Blick: