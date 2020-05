Kursziel

Munich Re-Aktie

(EUR) Rating

Munich Re-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 215,00 Neutral J.P. Morgan Ashik Musaddi 18.05.2020 210,00 Halten Independent Research Jan Lennertz 11.05.2020 200,00 Halten NORD/LB Volker Sack 08.05.2020 205,00 Halten DZ BANK Thorsten Wenzel 07.05.2020 230,00 Outperform RBC Capital Markets Kamran Hossain 07.05.2020

Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

196,10 EUR +1,61% (25.05.2020, 14:16)



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

196,10 EUR +1,58% (25.05.2020, 14:32)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (25.05.2020/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 230,00 Euro oder 200,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Munich Re-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG hat am 7. Mai die Zahlen zum 1. Quartal 2020 vorgelegt.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 7. Mai hätten hohe Schäden durch die Corona-Krise dem Rückversicherer Munich Re im ersten Quartal einen Gewinneinbruch eingebrockt. Insgesamt habe der DAX-Konzern im ersten Quartal rund 800 Millionen Euro für Versicherungsschäden infolge der Pandemie zurückgelegt, wie er mitgeteilt habe. Im Vergleich sei der Quartalsgewinn dadurch um fast zwei Drittel auf 222 Millionen Euro eingebrochen. Angesichts der Unsicherheiten über den weiteren Verlauf der Krise und die Höhe der Schäden wage die Konzernführung um Vorstandschef Joachim Wenning weiterhin keine neue Gewinnprognose für das laufende Jahr. Sein ursprüngliches Gewinnziel von 2,8 Milliarden Euro habe der Vorstand Ende März gekippt.Wegen der hohen Belastungen hätten die Prämieneinnahmen der Schaden- und Unfall-Rückversicherung im ersten Quartal nicht ausgereicht, um die Aufwendungen für Schäden, Verwaltung und Vertrieb zu decken. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote habe sich in dem Segment von 97,3 auf 106,0 Prozent verschlechtert und damit über der kritischen 100-Prozent-Marke gelegen. Mit Finanzgeschäften habe die Munich Re hingegen mehr verdient als ein Jahr zuvor. Das Kapitalanlageergebnis stieg um neun Prozent auf 1,9 Milliarden Euro, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Munich Re-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von RBC: Das Analysehaus hat das Kursziel für den Titel von 223 auf 230 Euro gesteigert und die Bewertung auf "outperform" belassen. Er habe nach den Quartalszahlen des Rückversicherers sein Bewertungsmodell für die Aktien aktualisiert, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am 7. Mai vorliegenden Studie.Und was genau sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Munich Re-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Munich Re-Aktie auf einen Blick: