Anders sähe das wiederum mit Anlagen am Kapitalmarkt aus: Globale Staatsanleihen beispielsweise hätten gemessen am JPMorgan Global Government Bond Index in den vergangenen fünf Jahren eine annualisierte Rendite von 7,3 Prozent erzielt, während globale Aktien im gleichen Zeitraum laut MSCI All Country World Index jährlich 13,19 Prozent hätten erwirtschaften können. "Natürlich kann man die vergangene Performance nicht als Indikator für die Zukunft ansehen, aber man kann mit Fug und Recht sagen, dass Millennials - und auch keine andere Generation - solche Erträge nicht mit Bareinlagen erzielen könnten", so Pizem weiter.



Angesichts der unvorhersehbaren Entwicklungen an den Finanzmärkten würden Multi Asset-Strategien eine gute Lösung für Millennials bieten, die auf den globalen Investmentmärkten auf der Suche nach stabilen Renditen und stetigen Einkommensströmen seien. "In einem sich ständig wandelnden makroökonomischen Umfeld scheinen die eigenen Anlageziele unabhängig vom Alter sehr weit entfernt. Eine flexible Multi Asset-Strategie kann jedoch dabei helfen, die Rendite zu liefern, die zur Verwirklichung notwendig ist, da sich die Allokation an das jeweilige Marktumfeld anpassen lässt. Auf diese Weise können Volatilität und unvorhersehbare Ereignisse abgefedert und Investmentchancen, die sich ergeben, genutzt werden", sage Pizem.



Anlagen sollten dem Experten zufolge dabei möglichst langfristig gedacht werden: "Unabhängig vom persönlichen Anlageziel sind wir der Meinung, dass Investoren auf lange Sicht anlegen sollten. Je früher man beginnt, desto besser." Ein Rechenbeispiel verdeutliche dies: Ein 25-jähriger, der 100 Euro im Monat auf eine erwartete Rendite von 6 Prozent p. a. spare, würde bei einem Renteneintritt mit 67 Jahren über ein Endguthaben im Wert von mehr als 179.800 Euro verfügen. Finge er erst im Alter von 35 Jahren mit dem Sparen an, wäre es erst auf 105.600 Euro gewachsen - und damit um 74.200 Euro weniger.



Für AXA IM sei es wichtig, dass jüngere Menschen über die Möglichkeiten zur Vermögensbildung ausreichend informiert würden und die Chancen kennen würden, die mit Investitionen am Kapitalmarkt verbunden seien. Darum arbeite der Asset Manager mit einer Reihe von Organisationen zusammen, um den Standard der finanziellen Bildung junger Menschen zu erhöhen. Eines dieser Projekte sei PolECule, ein von der Goethe-Universität gefördertes Programm, das das politische und wirtschaftliche Verständnis deutscher Schüler in Hessen verbessern solle. Es sei dank der gemeinsamen Initiative von AXA IM und der Goethe-Universität 2015 an einer deutschen Schule eingeführt worden. Heute stehe PolECule in ganz Hessen auf dem Lehrplan. Es biete zweisprachige Kurse ab der 6. Schulstufe an, die politische und wirtschaftliche Inhalte mit Kulturwissenschaften verbinden würden. (01.10.2019/ac/a/m)





Köln (www.aktiencheck.de) - Millennials - also zwischen 1981 und 1996 Geborene - sind im Zuge der Finanzkrise und des anhaltenden Niedrigzinsumfelds im Vergleich zu vorherigen Generationen mit deutlich schwierigeren finanziellen Herausforderungen aufgewachsen, so die Experten von AXA Investment Managers.Und auch künftig würden sie es schwerer haben, Wohlstand aufzubauen, vor allem aufgrund von steigenden Miet- und Immobilienpreisen, unsicherer Beschäftigung und höheren Schulden, zumeist durch Studien- oder Ausbildungsgebühren. In der Folge sei von jüngeren Menschen bezüglich der Verwaltung ihres Geldes ein Umdenken gefordert - nicht zuletzt auch wegen der steigenden Lebenserwartung. "Jeder dritte Millennial wird voraussichtlich über 100 Jahre alt werden. Selbst steigende Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge reichen nicht aus, um einen komfortablen Ruhestand zu gewährleisten", sage Serge Pizem, Global Head of Multi-Asset Investments bei AXA Investment Managers. Selbst vorzusorgen sei also ein Muss, um finanziell unabhängig zu sein. Aber würden Millennials überhaupt sparen?