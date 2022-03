Die extrem harten Sanktionen würden die russische Wirtschaft eventuell schnell ausbluten lassen. Die direkten Auswirkungen und die als Reaktion ergriffenen Vergeltungsmaßnahmen werde der Rest der Welt allerdings ebenfalls zu spüren bekommen, da sie die vor dem Konflikt bereits vorhandenen Trends der Inflation und wirtschaftlichen Abkühlung beschleunigen würden.



Der zweite Auslöser der heftigen Preiskorrekturen bei russischen Vermögenswerten und fossilen Energieträgern sei das Engagement der Finanzakteure rund um den Globus für ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG) zur Förderung der Finanzierung einer nachhaltigen Entwicklung. Eine Vermögensverwaltungsgesellschaft wie Carmignac Gestion, die sich zu einem nachhaltigen Ansatz verpflichtet, kann vor diesem Hintergrund nicht einfach weiter in Russland investieren, als wäre nichts geschehen. Man habe daher den vollkommen logischen und legitimen Entschluss gefasst, bis auf Weiteres keine russischen Wertpapiere mehr zu kaufen.



Dieselbe Entscheidung hätten auch zahlreiche andere Vermögensverwalter getroffen. Das habe die Talfahrt russischer Wertpapiere deutlich stärker beschleunigt, als es die Wirtschaftssanktionen allein getan hätten. Dies verdeutlicht auch die neuen gesellschaftlichen Ambitionen: den Wunsch nach einer "moralischeren" Wirtschaft, bei dem die Forderung nach unmittelbarer wirtschaftlicher Effizienz in den Hintergrund rückt, die unsere wirtschaftlichen Entscheidungen in den vergangenen Jahrzehnten geprägt hat, so die Experten von Carmignac Gestion.



Sanktionen, Vergeltungsmaßnahmen, Entscheidung von westlichen Unternehmen, ihre Aktivitäten in Russland einzustellen, Einhaltung der ESG-Verpflichtungen, die das Tempo der Energiewende beschleunigen und so die Energiepreise in die Höhe treiben würden ... Die potenziell verheerenden Auswirkungen dieser Entscheidungen für die gesamte Weltwirtschaft seien bereits jetzt absehbar. Vielleicht führe dies schneller als erwartet zu einer Beilegung des Konflikts durch Verhandlungen.



Abgesehen von den sehr hohen wirtschaftlichen Kosten verstärken die bedeutenden politischen Ankündigungen im Zuge dieses tragischen Ereignisses auch Preissteigerungen, indem sie ihnen neuen Boden bereiten würden. Die Beschleunigung der Energiewende, die Aufstockung der Verteidigungsetats, die Umstrukturierung der Energieversorgung und die Produktionsverlagerung seien ebenfalls Entscheidungen, die die Inflation über viele Jahre nähren würden, bevor sie sich in irgendeiner Weise wirtschaftlich auszahlen würden.



In diesem Sinne würde der russisch-ukrainische Konflikt das Ende der deflationären Dynamik der letzten vierzig Jahre bedeuten, die auf einer engen weltwirtschaftlichen Verzahnung und einer günstigen demografischen Entwicklung beruhe. Dies würde den Beginn einer neuen Wirtschaftsordnung markieren. Eine neue Ordnung, geprägt von Abschottung und "Entkopplung", um die Industrie und Energieversorgung unabhängig zu machen. Wie notwendig dies sei, hätten die Pandemie und die aktuellen geopolitischen Spannungen eindrucksvoll gezeigt.



Diese Umkehr des langfristigen Trends hin zu einer höheren Inflation würde traditionellen Wirtschaftszweigen wieder zu altem Glanz verhelfen, sofern die damit verbundenen, vielfältigen Beschränkungen sorgfältig analysiert würden. Die laufenden technologischen Fortschritte dürften diese teilweise Rückbesinnung auf die Old Economy erleichtern, indem sie ihr letztlich zu einer ungeheuren Effizienz verhelfen würden. So sehe möglicherweise die "Welt danach" aus. (29.03.2022/ac/a/m)





