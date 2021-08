Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Mühlbauer-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Mühlbauer-Aktie:

50,50 EUR -0,98% (18.08.2021, 15:10)



Tradegate-Aktienkurs Mühlbauer-Aktie:

50,50 EUR -2,88% (18.08.2021, 15:26)



ISIN Mühlbauer-Aktie:

DE0006627201



WKN Mühlbauer-Aktie:

662720



Ticker-Symbol Mühlbauer-Aktie:

MUB



Kurzprofil Mühlbauer Holding AG:



Seit ihrer Gründung im Jahr 1981 hat sich die Mühlbauer Gruppe (ISIN: DE0006627201, WKN: 662720, Ticker-Symbol: MUB) zu einem bewährten Technologiepartner für Smart Cards, ePässe, RFID und für die Solar-Backend entwickelt. Zu den weiteren Geschäftsfeldern gehören das Sortieren von Mikrochips, Carrier Tape Anlagen sowie Automatisierungs-, Kennzeichnungs- und Traceability-Systeme. (18.08.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Mühlbauer: Deutliche Gewinnsteigerung - Ausblick positiv - AktienanalyseMit einem aktuellen Aktienkurs von 51 Euro hat die Aktie der bayerischen Mühlbauer Holding AG (ISIN: DE0006627201, WKN: 662720, Ticker-Symbol: MUB) unser Kursziel von 50 Euro bereits übertroffen, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Ein Grund hierfür dürften unter anderem die herausragenden Halbjahreszahlen des Technologiekonzerns sein. Die Experten hätten sich das Zahlenwerk näher angesehen.Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 habe Mühlbauer das operative Ergebnis um 346% auf 44,6 Mio. Euro steigern können. Der Periodenüberschuss sei von 11 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2020 auf jetzt 34,8 Mio. Euro gestiegen. Dies entspreche einem (Halbjahres-)Ergebnis je Aktie von 2,44 Euro. Ursächlich für die starke Ergebnisentwicklung sei ein Umsatzschub im Geschäftsbereich "Automation". Das seien Maschinen, die beispielsweise zur Produktion von Reisepässen, Karten, Halbleiterprodukten, RFID oder flexiblen Solarzellen eingesetzt werden könnten. In diesem Bereich habe der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 35% auf 105,7 Mio. Euro gesteigert werden können. Insgesamt habe der Konzern Umsätze von 258,2 Mio. Euro erzielt, eine Steigerung von 21,7%. Der Auftragsbestand habe zum 30.6.2021 ebenfalls zugelegt auf 461,9 Mio. Euro, im Vergleich zu 417,9 Mio. Euro am Jahresende 2020.Kein Wunder also, dass die Anfang August als Präsenzveranstaltung abgehaltene Hauptversammlung harmonisch verlaufen sei. Firmenchef und Hauptaktionär Josef Mühlbauer habe sich erfreut über die positive Entwicklung gezeigt. Endlich sei es wieder möglich, mit den Kunden persönlich in Kontakt zu treten. Sehr wichtig für einen anhaltenden Erfolg sei allerdings, dass die Kunden wieder produzieren könnten und dürften.Der hohe Auftragsbestand lasse zudem auf eine Fortsetzung der dynamischen Unternehmensentwicklung hoffen. Jedenfalls gehe der Mühlbauer-Vorstand für den Gesamtkonzern trotz Corona im zweiten Halbjahr von einer weiterhin positiven Entwicklung beim Umsatz und EBIT aus. Die Experten würden eine Beschleunigung der Wachstumsstory durchaus für realistisch halten und für das Gesamtjahr ein Ergebnis je Aktie von mindestens 4 Euro erwarten. Dies würde einem günstigen KGV von 12,75 entsprechen.Deshalb sowie aufgrund der anhaltenden Aktienrückkäufe des Unternehmens heben die Experten von AnlegerPlus das mittelfristige Kursziel für die Mühlbauer-Aktie auf 60 Euro an. Das Stopp-Loss-Limit sollte auf 44 Euro nachgezogen werden. (Ausgabe 08/2021)