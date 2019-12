Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Mowi-Aktie:

228,80 NOK +0,09% (12.12.2019, 16:25)



ISIN Mowi-Aktie:

NO0003054108



WKN Mowi-Aktie:

924848



Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

PND



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

MNHVF



Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist das weltweit führende Seafood-Unternehmen und der größte Produzent von Zuchtlachs, mit Präsenz in 25 Ländern und insgesamt 13.233 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bergen, Norwegen, und wird an der Börse von Oslo (MOWI02) gehandelt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mowi.com. (13.12.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) unter die Lupe.Die Aktien des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten - einigen Anlegern womöglich noch unter dem Namen Marine Harvest bekannt - hätten ihren Inhabern im bald endenden Börsenjahr 2019 durchaus wieder Freude bereitet: Neben einem Kursplus von knapp 20% habe es für die Anteilseigner noch eine Dividendenrendite von rund 5% gegeben.Die Lachsnachfrage dürfte auch in den kommenden Jahren weiterhin steigen. Dies sei natürlich eine gute Perspektive für den norwegischen Weltmarktführer. Die mit einem 2020er-KGV von 16 immer noch moderat bewertete Mowi-Aktie bleibe daher für langfristig orientierte Anleger ein Kauf, zumal Mowi mit einer sehr attraktiven Dividendenrendite locke. Der Stoppkurs könne bei 16,80 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Mowi-Aktie:22,85 EUR +0,84% (13.12.2019, 14:21)