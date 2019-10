Tradegate-Aktienkurs Mowi-Aktie:

Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist das weltweit führende Seafood-Unternehmen und der größte Produzent von Zuchtlachs, mit Präsenz in 25 Ländern und insgesamt 13.233 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bergen, Norwegen, und wird an der Börse von Oslo (MOWI02) gehandelt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mowi.com. (16.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es gebe an der Börse Phänomene, die könne sich kaum ein Experte wirklich erklären. Eines davon sei beispielsweise der norwegische Lachsproduzent Mowi. Denn die Norweger würden mit ihren Quartalszahlen oftmals die Marktteilnehmer enttäuschen - dennoch ziehe die Aktie im Zuge dessen immer wieder an, so auch heute.So habe der weltgrößte Lachsproduzent im dritten Quartal ein operatives EBIT von 146 Millionen Euro erzielt, was unter den Prognosen der Analysten von 155 Millionen Euro gelegen habe. Bei den Experten seien die jüngsten Daten weniger gut angekommen. Die Analysten von Pareto Securities hätten im Zuge dessen ihre Prognosen für 2019 und 2020 sogar leicht verringert.Der Mehrheit der Marktteilnehmer scheinen die Ergebnisse dennoch zu gefallen: Nachdem die Mowi-Papiere gestern nach Vorlage der Zahlen bereits um mehr als vier Prozent hätten zulegen können, gehe es heute im frühen Handel um weitere 2,5 Prozent nach oben. Dadurch helle sich das Chartbild nach der charttechnisch durchaus gesunden Konsolidierung ab Mitte August weiter auf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Mowi-Aktie: