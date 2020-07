Tradegate-Aktienkurs Mowi-Aktie:

ISIN Mowi-Aktie:

NO0003054108



WKN Mowi-Aktie:

924848



Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

PND



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

MNHVF



Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist das weltweit führende Seafood-Unternehmen und der größte Produzent von Zuchtlachs, mit Präsenz in 25 Ländern und insgesamt 13.233 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bergen, Norwegen, und wird an der Börse von Oslo (MOWI02) gehandelt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mowi.com (15.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) unter die Lupe.Die Anteilseigner des norwegischen Lachsproduzenten hätten in den vergangenen Wochen und Monaten kaum Grund zur Freude gehabt. So habe Mowi unter den im Zuge der weltweiten Corona-Lockdowns gesunkenen Lachspreisen gelitten, eher maue Zahlen gemeldet und die Dividende vorerst ausgesetzt. Heute steige die Mowi-Aktie aber um satte sieben Prozent.Denn die Eckdaten, die Mowi für das Q2 vorgelegt habe, seien bei den Marktteilnehmern sehr gut angekommen. So habe die Lachsproduktion mit 104.000 Tonnen leicht über dem eigenen Ziel von 102.500 Tonnen gelegen. Das EBIT habe mit 96 Mio. Euro zudem deutlich über den Analystenprognosen von 77 Mio. Euro gelegen.Probleme bereite Mowi indes weiterhin das Geschäft in Kanada. Hier habe das EBIT bei minus 0,65 Euro pro Kilo gelegen - in allen anderen Ländern arbeite das Unternehmen profitabel. Satte Gewinnmargen habe man im Q2 vor allem in Irland eingefahren (3,85 Euro je Kilo) oder den Färöer-Inseln (1,90 Euro). Die endgültigen Zahlen für das abgelaufene Quartal werde Mowi am 26. August präsentieren.Da die mittel- bis langfristigen Aussichten für den Weltmarktführer weiterhin gut sind, können Anleger bei der Mowi-Aktie nach wie vor dabei bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 13,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 15.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mowi-Aktie: