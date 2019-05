Börsenplätze Mowi-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mowi-Aktie:

19,496 EUR +0,59% (07.05.2019, 12:52)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Mowi-Aktie:

187,85 NOK +0,03% (06.05.2019)



ISIN Mowi-Aktie:

NO0003054108



WKN Mowi-Aktie:

924848



Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

PND



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

MNHVF



Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist das weltweit führende Seafood-Unternehmen und der größte Produzent von Zuchtlachs, mit Präsenz in 25 Ländern und insgesamt 13.233 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bergen, Norwegen, und wird an der Börse von Oslo (MOWI02) gehandelt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mowi.com. (07.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) unter die Lupe.Die Aktien der Lachsproduzenten hätten in den vergangenen Jahren zu den Highflyern an der Börse gezählt. Das Börsenjahr 2019 habe sich für die Papiere von Mowi, Salmar & Co hingegen bislang eher wenig berauschend entwickelt. Nun habe der Weltmarktführer Mowi seine Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Reiche das für die Wende?Nachdem Mowi (ehemals Marine Harvest) in der Vergangenheit oftmals mit Eckdaten oder Quartalszahlen eher enttäuscht habe, sei den Norwegern heute eine positive Überraschung gelungen. So habe der Nettogewinn mit 194 Millionen Euro deutlich über den Prognosen von 148 Millionen Euro gelegen. Im Vorjahreszeitraum habe der Konzern noch 158 Millionen Euro verdient.Angesichts anhaltend hoher Lachspreise, einer steigenden Produktion sowie leicht sinkender Produktionskosten habe sich CEO Alf-Helge Aarskog zuversichtlich für das Gesamtjahr gezeigt.Darüber hinaus würden die Anteilseigner des Lachsproduzenten erneut eine Quartalsdividende in Höhe von 2,60 Norwegischen Kronen (umgerechnet 0,27 Euro) erhalten. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet würde sich daraus eine Dividendenrendite von 5,5 Prozent ergeben. Allerdings falle hier norwegische Quellensteuer an, wodurch die Rendite zunächst etwas geschmälert werde.Anleger können daher weiterhin zugreifen (Stopp: 16,80 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link