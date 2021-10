Börsenplätze Mowi-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mowi-Aktie:

22,60 EUR +1,71% (07.10.2021, 15:39)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Mowi-Aktie:

224,80 NOK +1,77% (07.10.2021, 15:27)



ISIN Mowi-Aktie:

NO0003054108



WKN Mowi-Aktie:

924848



Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

PND



NASDAQ OTC-Symbol Mowi-Aktie:

MNHVF



Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, NASDAQ OTC-Symbol: MNHVF) ist das weltweit führende Seafood-Unternehmen und der größte Produzent von Zuchtlachs, mit Präsenz in 25 Ländern und insgesamt 13.233 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bergen, Norwegen, und wird an der Börse von Oslo (MOWI02) gehandelt. (07.10.2021/ac/a/a)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, NASDAQ OTC-Symbol: MNHVF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Über mehrere Jahre hinweg sei die Aktie von Mowi eine beliebte Depotbeimischung deutscher Privatanleger gewesen. Denn neben steigenden Kursen habe der weltgrößte Lachsproduzent seine Anteilseigner auch regelmäßig mit stattlichen Dividenden erfreut. Im Zuge von Corona und der weltweiten Lockdowns habe sich das aber geändert.Zum einen sei der Kurs stark unter Druck geraten. Zum anderen seien die Umsätze kräftig gesunken. Der Lachskonsum stehe und falle traditionell auch mit der Nachfrage aus Restaurants und Hotels. Da diese in vielen Ländern lange hätten geschlossen bleiben müssen, hätten die Mowi-Ergebnisse unter dieser Entwicklung gelitten.Doch nun erscheinen in immer mehr Ländern dank erheblicher Impffortschritte derartige Schließungen von Hotels und Restaurants eher unwahrscheinlich, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Dementsprechend dürfte der Lachskonsum rund um den Globus weiter zulegen. Zumal Verbraucher in vielen Ländern aus gesundheitlichen Gründen Fleisch durch Fisch ersetzen würden.Das Marktumfeld für Mowi helle sich weiter auf. Die Perspektiven für den weltgrößten Lachsproduzenten seien daher gut. Anleger können hier zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Mowi-Aktie. Der Stoppkurs sollte bei 19,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 07.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link