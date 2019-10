Börsenplätze Mowi-Aktie:



Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist das weltweit führende Seafood-Unternehmen und der größte Produzent von Zuchtlachs, mit Präsenz in 25 Ländern und insgesamt 13.233 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bergen, Norwegen, und wird an der Börse von Oslo (MOWI02) gehandelt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mowi.com. (21.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) unter die Lupe.Das Papier des weltgrößten Lachsproduzenten sei im heutigen Handel auf ein neues Allzeithoch geklettert. Dies sei vor allem aus einem bestimmten Grund eigentlich ein wahres Rätsel.Denn die Lachspreise hätten sich in den vergangenen Wochen und Monate wirklich schwach entwickelt. So koste laut Bloomberg ein Kilo Lachs nur noch knapp 51 Norwegische Kronen, so wenig wie seit 2015 nicht mehr:Auch die in der vergangenen Woche präsentierten Eckdaten für das Q3 seien nicht gerade berauschend gewesen. Doch die Mowi-Aktie habe derzeit einfach weiterhin einen Lauf und ziehe stetig weiter an.Allerdings habe der Titel inzwischen wirklich eine regelrechte Fahnenstange ausgebildet. Daher werde es früher oder später eigentlich eine deutlichere Korrekturbewegung geben müssen. Solange dabei aber der seit Frühjahr intakte Aufwärtstrend bei knapp über 200 Kronen nicht verletzt werde, wäre dies charttechnisch gesehen kein Beinbruch.Noch nicht engagierte Anleger sollten vor einem Einstieg aber zunächst noch Rücksetzer abwarten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer die Mowi-Aktie bereits im Depot habe, sollte den Stopp nun auf 17,80 Euro nachziehen! (Analyse vom 21.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link