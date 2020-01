Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Mowi-Aktie:

Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist das weltweit führende Seafood-Unternehmen und der größte Produzent von Zuchtlachs, mit Präsenz in 25 Ländern und insgesamt 13.233 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bergen, Norwegen, und wird an der Börse von Oslo (MOWI02) gehandelt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mowi.com. (28.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) unter die Lupe.Die Sorgen vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus würden die Aktienkurse weltweit sinken lassen. Doch es gebe auch Ausnahmen. So habe sich z.B. der Kurs des weltgrößten Lachsproduzenten Mowi zuletzt stabil gehalten. Neben den weitrhin hohen Lachspreisen habe das Papier des norwegischen Unternehmens am Montag zudem ein positiver Analystenkommentar der SEB. Deren Analyst Bent Rolland habe die Mowi-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 215 auf 250 NOK (Norwegische Kronen; umgerechnet 24,90 Euro) angehoben.Aus charttechnischer Sicht dürfte es nun interessant werden, ob die Mowi-Aktie demnächst wieder einen versuch starte, das bisherige Rekordhoch bei 236 NOK zu überwinden. Vor zwei Wochen sei dieses Unterfangen noch daran gescheitert, dass der Konzern eher schwache Eckdaten für das vierte Quartal veröffentlicht habe."Der Aktionär" bleibe für Mowi optimistisch gestimmt. Das Marktumfeld für den Lachsproduzenten, die Aussichten und das Chartbild würden stimmen. Anleger könnten bei der Dividendenperle (aktuelle Brutto-Rendite: 4,7%) weiterhin zugreifen. Der Stoppkurs sollte bei 17,90 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.01.2020)Börsenplätze Mowi-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Mowi-Aktie:22,27 EUR -0,09% (28.01.2020, 11:26)