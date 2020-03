Tradegate-Aktienkurs Mowi-Aktie:

Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist das weltweit führende Seafood-Unternehmen und der größte Produzent von Zuchtlachs, mit Präsenz in 25 Ländern und insgesamt 13.233 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bergen, Norwegen, und wird an der Börse von Oslo (MOWI02) gehandelt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mowi.com. (26.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) unter die Lupe.Mit der Aktie des norwegischen Lachsproduzenten Mowi gehe es im heutigen Handel kräftig bergab. So würden sich die Anteilscheine des Weltmarktführers zwischenzeitlich um mehr als sechs Prozent verbilligen. Der Hautgrund hierfür sei ein negativer Analystenkommentar aus dem Hause Berenberg.Die Experten des Analysehauses hätten die Einstufung für die Mowi-Papiere von "buy" auf "sell" gesenkt. Das Kursziel würden sie nun nur noch bei 140 Norwegischen Kronen sehen, umgerechnet seien das rund 11,90 Euro.Berenberg rechne wegen des Coronavirus mit geringeren Lachspreisen. Da demnächst zahlreiche Lieferverträge Mowis mit Supermarktketten auslaufen würden, könnte dies laut den Analysten zu geringeren Gewinnen im laufenden Jahr führen.Langfristig orientierte Anleger können daher die nun deutlich günstigere Bewertung wieder zum Einstieg nutzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 12,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 26.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Mowi-Aktie: