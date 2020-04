Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Mowi-Aktie:

Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist das weltweit führende Seafood-Unternehmen und der größte Produzent von Zuchtlachs, mit Präsenz in 25 Ländern und insgesamt 13.233 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bergen, Norwegen, und wird an der Börse von Oslo (MOWI02) gehandelt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mowi.com. (09.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) unter die Lupe."Gegessen wird immer", heiße es so schön, wenn von krisensicheren Aktien die Rede sei. Demnach hätte sich die Mowi-Aktie in den vergangenen Wochen eigentlich relativ robust präsentieren müssen - habe sie aber nicht. Im Zuge der Coronavirus-Panik sei auch die Dividendenperle unter die Räder gekommen. Dafür gehe es heute kräftig bergauf. Allerdings müsse man hierbei im Hinterkopf behalten, dass die Heimatbörse in Oslo heute geschlossen sei. Dementsprechend sei der Kursprung mit Vorsicht zu genießen.Angesichts der nicht so dramatischen Auswirkungen des Coronavirus-Shutdowns auf das operative Geschäft erscheine der kräftige Kursrückgang der Mowi-Aktie überzogen. Dies biete langfristig orientierten Dividendenjägern weiterhin eine attraktive Einstiegschance. "Der Aktionär" weiterhin zum Kauf der Mowi-Aktie. Der Stopp sollte noch bei 12,50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Mowi-Aktie:16,30 EUR +3,99% (09.04.2020, 15:45)