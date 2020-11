Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Mowi-Aktie:

153,00 NOK -0,78% (03.11.2020, 16:25)



ISIN Mowi-Aktie:

NO0003054108



WKN Mowi-Aktie:

924848



Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

PND



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

MNHVF



Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist das weltweit führende Seafood-Unternehmen und der größte Produzent von Zuchtlachs, mit Präsenz in 25 Ländern und insgesamt 13.233 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bergen, Norwegen, und wird an der Börse von Oslo (MOWI02) gehandelt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mowi.com. (04.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) unter die Lupe.Das norwegische Unternehmen habe heute seine detaillierten Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal vorgelegt. Dabei habe Konzernchef Ivan Vindheim auch erklärt, dass aufgrund der relativ mauen operativen Geschäftsentwicklung erneut keine Quartalsdividende an die Anteilseigner ausgeschüttet werde. Auch die Aussichten für das kommende Jahr seien aktuell wenig berauschend.Die Nachfrage nach Lachs bleibe bedingt durch die Folgen der weltweiten Lockdowns (Lachs werde traditionell stark von Hotels und Restaurants nachgefragt) eher niedrig und belaste die Preise. Dementsprechend schwach habe sich zuletzt der Kurs der Mowi-Aktie entwickelt, der weiter in einem intakten Abwärtstrend gefangen sei. Anleger sollten vorerst an der Seitenlinie verharren und eine Bodenbildung abwarten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Mowi-Aktie:14,11 EUR +0,97% (04.11.2020, 16:20)