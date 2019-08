Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Mowi-Aktie:

Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist das weltweit führende Seafood-Unternehmen und der größte Produzent von Zuchtlachs, mit Präsenz in 25 Ländern und insgesamt 13.233 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bergen, Norwegen, und wird an der Börse von Oslo (MOWI02) gehandelt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mowi.com. (30.08.2019/ac/a/a)



Die Anteilscheine des weltgrößten Lachsproduzenten Mowi (ehemals Marine Harvest) hätten sich in den vergangenen Wochen auch in einem durchaus schwierigen Marktumfeld sehr robust präsentiert. Im heutigen Handel gehe es allerdings mit dem Aktienkurs der Norweger deutlich bergab. Das sei der Grund hierfür.Die Anteile würden heute schlicht und einfach mit dem Abschlag der Quartalsdividende in Höhe von 2,60 Norwegischen Kronen (umgerechnet 0,26 Euro) gehandelt. Die Gutschrift der Ausschüttung dürfte ab dem 9. September erfolgen. Der nächste Ex-Tag für die Dividende für das dritte Quartal sei voraussichtlich der 8. November.Die Lachsnachfrage wachse weltweit beständig - beste Voraussetzungen für den Weltmarktführer, die Umsätze und Gewinne weiterhin zu steigern. Die Bewertung sei angesichts dieser Aussichten sowie der starken Marktstellung mit einem 2020er KGV von 15 immer noch moderat. Zudem lockt die stattliche Dividendenrendite von 5,1 Prozent brutto, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.08.2019)