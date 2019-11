Börsenplätze Mowi-Aktie:



Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist das weltweit führende Seafood-Unternehmen und der größte Produzent von Zuchtlachs, mit Präsenz in 25 Ländern und insgesamt 13.233 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bergen, Norwegen, und wird an der Börse von Oslo (MOWI02) gehandelt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mowi.com. (15.11.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Mowi sei im gestrigen Handel erheblich unter Druck geraten. Eine Meldung aus den USA habe für einen Kursrückgang von fünf Prozent innerhalb kurzer Zeit gesorgt.Demnach würden nun auch die Vereinigten Staaten ein Verfahren über eine mögliche Kartellbildung verschiedener Lachshersteller wie etwa Mowi, Salmar oder Grieg Seafood eröffnen wollen. Bereits im Februar habe die Europäische Kommission mehrere Niederlassungen dieser Firmen durchsucht, um Hinweise auf verbotene Absprachen zu finden.Mowi, Salmar und Grieg hätten daraufhin erklärt, dass sie keine Grundlage für derartige Anschuldigungen sehen würden. Dasselbe sei nun nach der gestrigen Meldung wiederholt worden. Den Aktienkursen habe diese Erklärung bisher noch nicht geholfen.Es dürfte nun spannend werden, wie es in diesem Fall weitergehe. Es sei durchaus möglich, dass die beteiligten Firmen - sollten ihnen rechtswidrige Absprachen nachgewiesen werden - eine saftige Strafe zu bezahlen hätten. Mittel- bis langfristig größere Auswirkungen auf die Ertragsentwicklung sollte dies aber nicht haben.Anleger können weiterhin an Bord bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 16,80 Euro belassen werden. (Analyse vom 15.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link