Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Mountain Alliance-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Mountain Alliance-Aktie:

5,30 EUR +1,92% (30.09.2020, 09:15)



ISIN Mountain Alliance-Aktie:

DE000A12UK08



WKN Mountain Alliance-Aktie:

A12UK0



Ticker-Symbol Mountain Alliance-Aktie:

ECF



Kurzprofil Mountain Alliance AG:



Die Mountain Alliance AG (ISIN: DE000A12UK08, WKN: A12UK0, Ticker-Symbol: ECF) ist eine operative Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der Börse München und im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Als Investor widmet sich die Mountain Alliance AG dem Digitalgeschäft, in der sie über langjähriges Know-how und ein ausgezeichnetes Netzwerk verfügt. Aktuell hält die Mountain Alliance AG mehr als dreißig Unternehmensbeteiligungen in drei Segmenten: Meta-Plattformen, SaaS, Digital Media sowie Value-Added-Ecommerce und Digital Business Services. Die Mountain Alliance AG ermöglicht so ihren Aktionären über die Börse den einfachen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von digitalen Assets. (30.09.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Mountain Alliance-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann und Charlotte Meese, Analysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Mountain Alliance AG (ISIN: DE000A12UK08, WKN: A12UK0, Ticker-Symbol: ECF).Mountain Alliance habe jüngst den Halbjahresbericht veröffentlicht und damit trotz der makroökonomischen Herausforderungen eine erfreuliche operative Entwicklung gezeigt.Wenngleich die temporären Lockdown-Maßnahmen insbesondere bei eher eventbezogenen Beteiligungen (Shirtinator, getonTV) zu einer rückläufigen Entwicklung geführt hätten und den Konzernumsatz um knapp 23% auf 4,7 Mio. Euro verringert hätten, habe sich die strategische Ausrichtung auf digitale Geschäftsmodelle mit Themen wie E-Learning, E-Health oder Remote Work bezahlt gemacht. Einzelne Beteiligungen hätten sogar signifikant profitiert, sodass das Beteiligungsergebnis um 261% auf 1,8 Mio. Euro gestiegen sei (H1/19: -1,2 Mio. Euro). Hier habe Mountain Alliance trotz eines schwierigen Marktumfelds neben einer nach Erachten der Analysten erfolgreichen Finanzierungsrunde (Tillhub) auch mit zwei Teilexits (AlphaPet, Exasol), einer Beteiligungsaufstockung (Bio-Gate) sowie einem Neuinvestment im Bereich E-Learning(Nexway AG) zeigen können, dass die vom Vorstand avisierte Entwicklung umgesetzt werde. Folglich habe sich auch das Nettoergebnis deutlich auf -0,5 Mio. Euro verbessert (H1/19: -2,4 Mio. Euro). Der NAV habe gegenüber dem Vorjahr um 8,5% auf 43,5 Mio. Euro zugenommen.Mit Blick auf das zweite Halbjahr habe sich der Vorstand trotz der unverändert hohen Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren Entwicklung der COVID-19-Pandemie leicht optimistisch gezeigt. Hauptgrund dafür seien die lebhafte Entwicklung im E-Commerce sowie die Ende Q2/20 einsetzende sukzessive Erholung im Beteiligungsmarkt.Mountain Alliance habe in H1/20 trotz "Corona-Krise" operative Fortschritte gezeigt und habe so nach Erachten der Analysten den Proof-of-Concept des Geschäftsmodells untermauern können. Das Sentiment für digitale Geschäftsmodelle und damit auch für Mountain Alliance würden die Analysten nach wie vor als positiv einschätzen. Auch der Dealflow dürfte weiterhin gut sein, sodass die Analysten mit Newsflow z.B. zu Neuinvestments oder Exits in Q4/20 rechnen würden. Aus den Änderungen im Bewertungsmodell resultiere ein neues Kursziel von 6,30Euro (zuvor: 6,50 Euro).Henrik Markmann und Charlotte Meese, Analysten der Montega AG, bestätigen ihre Kaufempfehlung für die Mountain Alliance-Aktie. (Analyse vom 30.09.2020)