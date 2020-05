Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Mountain Alliance AG:



Die Mountain Alliance AG (ISIN: DE000A12UK08, WKN: A12UK0, Ticker-Symbol: ECF) ist eine operative Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der Börse München und im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Als Investor widmet sich die Mountain Alliance AG dem Digitalgeschäft, in der sie über langjähriges Know-how und ein ausgezeichnetes Netzwerk verfügt. Aktuell hält die Mountain Alliance AG mehr als dreißig Unternehmensbeteiligungen in drei Segmenten: Meta-Plattformen, SaaS, Digital Media sowie Value-Added-Ecommerce und Digital Business Services. Die Mountain Alliance AG ermöglicht so ihren Aktionären über die Börse den einfachen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von digitalen Assets. (26.05.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Mountain Alliance-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann und Charlotte Meese, Analysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Mountain Alliance AG (ISIN: DE000A12UK08, WKN: A12UK0, Ticker-Symbol: ECF).Mountain Alliance habe im Rahmen des jüngst erfolgten IPOs des Big Data-Spezialisten Exasol AG einen weiteren Teilverkauf verkündet und damit bereits den zweiten Exit im laufenden Geschäftsjahr realisiert.Die Beteiligungsquote an Exasol sei gemäß der öffentlich verfügbaren Dokumente auf Exasols Website von zuvor 5,2 auf nun 2,4% reduziert worden. In den nächsten Tagen werde dem Unternehmen dadurch ein siebenstelliger Betrag zufließen (MONe: 5,6 Mio. Euro). Die restlichen 2,4% würden einer 12-monatigen Lock-Up-Frist unterliegen, sodass Exasol vorerst Teil des Beteiligungsportfolios bleibe. Da Mountain Alliance jedoch primär in Unternehmen investiere, die sich in der Wachstum- bzw. Later Stage-Phase befinden würden und noch nicht börsennotiert seien, würden die Analysten es für wahrscheinlich halten, dass die übrigen 2,4% nach der Lock-Up-Frist ebenfalls veräußert würden.Unter Berücksichtigung der Liquiden Mittel per 31.12.2019 (2,6 Mio. Euro) sowie der darauffolgenden Mittelzuflüsse durch den Teilexit bei AlphaPet Ventures im Februar (MONe: 2,4 Mio. Euro), der Kapitalerhöhung im April (3,0 Mio. Euro) und des nun erfolgten Teilexits bei Exasol, dürfte die Cash-Position auf 13,6 Mio. Euro angewachsen sein. Damit sei Mountain Alliance nun sehr gut kapitalisiert, um den Portfoliounternehmen in weiteren Finanzierungsrunden zusätzliche Wachstumsimpulse zu ermöglichen und sich ergebende Opportunitäten für Zukäufe zu nutzen.Mountain Alliance habe durch den zweiten Teilexit im laufenden Jahr gezeigt, dass die Investitionsstrategie der letzten Jahre zunehmend Früchte trage. Die Analysten würden davon ausgehen, dass das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit des Geschäftsmodells weiter steige. Durch den Mittelzufluss sei Mountain Alliance ihres Erachtens gut positioniert, um in den nächsten Wochen das Portfolio weiter auszubauen.Henrik Markmann und Charlotte Meese, Analysten der Montega AG, bestätigen somit ihre Kaufempfehlung für die Mountain Alliance-Aktie mit unverändertem Kursziel von 6,50 Euro. (Analyse vom 26.05.2020)