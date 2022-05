Da die mittelfristigen Perspektiven aus dem Investmentfokus auf digitale Geschäftsmodelle unverändert aussichtsreich sind, bleibt das Rating dennoch "kaufen", so Henrik Markmann, Analyst der Montega AG. Das Kursziel reduziere sich infolge der Modellanpassungen auf 6,00 Euro (zuvor: 7,80 Euro). (Analyse vom 09.05.2022)



Die Mountain Alliance AG (ISIN: DE000A12UK08, WKN: A12UK0, Ticker-Symbol: ECF) ist eine operative Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der Börse München und im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Als Investor widmet sich die Mountain Alliance AG dem Digitalgeschäft, in der sie über langjähriges Know-how und ein ausgezeichnetes Netzwerk verfügt. Aktuell hält die Mountain Alliance AG mehr als dreißig Unternehmensbeteiligungen in drei Segmenten: Meta-Plattformen, SaaS, Digital Media sowie Value-Added-Ecommerce und Digital Business Services. Die Mountain Alliance AG ermöglicht so ihren Aktionären über die Börse den einfachen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von digitalen Assets. (09.05.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Mountain Alliance-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Mountain Alliance AG (ISIN: DE000A12UK08, WKN: A12UK0, Ticker-Symbol: ECF).Mountain Alliance habe vergangenen Donnerstag den Geschäftsbericht 2021 veröffentlicht und einen Ausblick auf 2022 gegeben.Im abgelaufenen Geschäftsjahr seien die Erlöse leicht um 2,6% yoy auf 10,1 Mio. Euro angestiegen. Zurückzuführen aei dies auf einen besseren Verlauf der vollkonsolidierten Gesellschaften (Shirtinator, getonTV, getlogics, Promipool), die primär im E-Commerce sowie Werbe- und Logistikbereich aktiv seien. Durch die Realisierung verschiedener Kostensparmaßnahmen sei der Material-, Personal- sowie sonstige betriebliche Aufwand auf 4,2, 3,6 bzw. 3,5 Mio. Euro etwas zurückgegangen (Vj.: 4,5, 4,0 bzw. 3,7 Mio. Euro).Folglich habe sich das EBIT auf -1,8 Mio. Euro (Vj.: -2,9 Mio. Euro) verbessert. Das Finanzergebnis sei durch eine erfreuliche Entwicklung des Beteiligungsportfolios mit 6,0 Mio. Euro erneut hoch ausgefallen (Vj.: 7,9 Mio. Euro). In Summe sei das Nettoergebnis, zusätzlich bedingt durch einen positiven Steuereffekt, auf 3,8 Mio. Euro (Vj.: 3,2 Mio. Euro) gestiegen.Von besonderer Bedeutung sei im abgelaufenen Geschäftsjahr neben der Finanzierungsrunde bei Lingoda (vgl. Comment 16.04.2021) sowie der Dynamik im EdTech-Markt (vgl. Comment 15.07.2021) auch die Finanzierungsrunde bei Qwello (Beteiligungsquote 1,3%) gewesen. So habe das Unternehmen Anfang November verkündet, dass das US-amerikanische Private Equity-Unternehmen Tiger Infrastructure Partners im Rahmen einer Finanzierungsrunde 50 Mio. Euro investiert habe.Das aus München stammende Startup Qwello errichte, besitze und betreibe Ladeinfrastruktursysteme für Elektrofahrzeuge. Den Fokus lege das Unternehmen auf Ladesäulen an öffentlichen Standorten, die durch Partnerschaften mit lokalen Gemeinden installiert würden. Qwello biete dabei die Hardware- und Softwareentwicklung und die Installation ebenso wie Betrieb und Wartung an. Zusätzlich zur Ladesäule habe die Gesellschaft auch eine App entwickelt, die eine einfache Rechnungsstellung, Reservierung und Standortsuche ermögliche.Mountain Alliance habe das abgelaufene Geschäftsjahr erfolgreich abgeschlossen und durch den Exit bei Tillhub auch im laufenden Jahr bereits Erfolgsmeldungen verkündet. Durch die zuletzt gesunkenen Bewertungsniveaus von Wachstumsunternehmen sowie der Unsicherheiten durch die erhöhte Inflation sowie den Krieg in der Ukraine, habe sich das Sentiment etwas eingetrübt.