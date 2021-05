Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Mountain Alliance-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Mountain Alliance-Aktie:

5,60 EUR +1,82% (07.05.2021, 10:30)



ISIN Mountain Alliance-Aktie:

DE000A12UK08



WKN Mountain Alliance-Aktie:

A12UK0



Ticker-Symbol Mountain Alliance-Aktie:

ECF



Kurzprofil Mountain Alliance AG:



Die Mountain Alliance AG (ISIN: DE000A12UK08, WKN: A12UK0, Ticker-Symbol: ECF) ist eine operative Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der Börse München und im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Als Investor widmet sich die Mountain Alliance AG dem Digitalgeschäft, in der sie über langjähriges Know-how und ein ausgezeichnetes Netzwerk verfügt. Aktuell hält die Mountain Alliance AG mehr als dreißig Unternehmensbeteiligungen in drei Segmenten: Meta-Plattformen, SaaS, Digital Media sowie Value-Added-Ecommerce und Digital Business Services. Die Mountain Alliance AG ermöglicht so ihren Aktionären über die Börse den einfachen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von digitalen Assets. (07.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Mountain Alliance-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Mountain Alliance AG (ISIN: DE000A12UK08, WKN: A12UK0, Ticker-Symbol: ECF).Mountain Alliance habe jüngst den Geschäftsbericht 2020 veröffentlicht und damit einen deutlich höheren NAV ausgewiesen.Die Erlöse seien im abgelaufenen Geschäftsjahr um 27,1% yoy auf 9,8 Mio. Euro spürbar zurückgegangen. Hintergrund dessen sei insbesondere die Entwicklung der vollkonsolidierten Beteiligung Shirtinator, da der Großteil der Aufträge des Online-Anbieters von personalisierten Textilien und Geschenken eventbezogen sei (Junggesellenabschiede, Hochzeiten etc.), sodass die Gesellschaft sehr unter den Corona-bedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens gelitten habe. Auch die Bewegbildagentur für lineares und digitales TV getonTV habe mit geringeren Werbebudgets aus der schwächelnden Touristikbranche zu kämpfen gehabt. Auf der anderen Seite sei das Finanzergebnis aufgrund einer sehr erfreulichen Entwicklung des Beteiligungsergebnisses auf 7,8 Mio. Euro gestiegen (Vj.: 0,5 Mio. Euro), sodass das Nettoergebnis mit 3,2 Mio. Euro signifikant über dem Vorjahreswert (-1,8 Mio. Euro) gelegen habe.Der Portfoliowert sei aufgrund von Werterhöhungen der Beteiligungen (u.a. Exasol, Alphapet, Tillhub), bei denen eine externe Finanzierungsrunde stattgefunden bzw. sich der Börsenwert erhöht habe, auf 50,8 Mio. Euro (Vj.: 45,6 Mio. Euro) deutlich gestiegen. Nach Abzug der Finanzverbindlichkeiten resultiere daraus ein NAV von 47,8 Mio. Euro (Vj.: 40,1 Mio. Euro) bzw. ein NAV pro Aktie i.H.v. 6,93 Euro (Vj.: 6,39 Euro). Mit einer nach wie vor komfortablen Eigenkapitalquote von 69% (Vj.: 75%) sowie liquiden Mitteln von 2,5 Mio. Euro (Vj.: 2,6 Mio. Euro) sei Mountain Alliance nach Erachten des Analysten auch bilanziell gut aufgestellt.In seinem Bewertungsmodell habe der Analyst nun den gestiegenen Buchwert der Private Equity-Beteiligungen (45,3 Mio. Euro vs. zuvor 32,5 Mio. Euro) und die in Summe leichten Veränderungen der sonstigen Aktiva/Passiva sowie der Potenzialwerte berücksichtigt. Insgesamt erhöhe sich der NAV je Aktie auf 8,11 Euro (zuvor: 7,51 Euro). Bei einem unveränderten Holdingabschlag von 10% ergebe sich so ein neues Kursziel von 7,30 Euro (zuvor: 6,80 Euro).Da das aktuelle Marktumfeld für Mountain Alliance nach Erachten von Henrik Markmann unverändert positiv ist, rechnet der Analyst der Montega AG, mit weiteren Erfolgsmeldungen im Jahresverlauf. Markmann bestätige daher seine Kaufempfehlung mit leicht erhöhtem Kursziel von 7,30 Euro. (Analyse vom 07.05.2021)