Henrik Markmann und Charlotte Meese, Analysten der Montega AG, bestätigen ihre Kaufempfehlung für die Mountain Alliance-Aktie mit unverändertem Kursziel von 6,50 Euro. (Analyse vom 25.06.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Mountain Alliance-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Mountain Alliance-Aktie:

4,70 EUR +1,29% (25.06.2020, 15:15)



ISIN Mountain Alliance-Aktie:

DE000A12UK08



WKN Mountain Alliance-Aktie:

A12UK0



Ticker-Symbol Mountain Alliance-Aktie:

ECF



Kurzprofil Mountain Alliance AG:



Die Mountain Alliance AG (ISIN: DE000A12UK08, WKN: A12UK0, Ticker-Symbol: ECF) ist eine operative Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der Börse München und im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Als Investor widmet sich die Mountain Alliance AG dem Digitalgeschäft, in der sie über langjähriges Know-how und ein ausgezeichnetes Netzwerk verfügt. Aktuell hält die Mountain Alliance AG mehr als dreißig Unternehmensbeteiligungen in drei Segmenten: Meta-Plattformen, SaaS, Digital Media sowie Value-Added-Ecommerce und Digital Business Services. Die Mountain Alliance AG ermöglicht so ihren Aktionären über die Börse den einfachen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von digitalen Assets. (25.06.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Mountain Alliance-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann und Charlotte Meese, Analysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Mountain Alliance AG (ISIN: DE000A12UK08, WKN: A12UK0, Ticker-Symbol: ECF).Mountain Alliance habe jüngst erfreulichen Newsflow im Nachgang des Exasol-IPOs sowie zu einer Finanzierungsrunde des Portfoliounternehmens Tillhub verkündet.Aufgrund der starken Nachfrage beim Exasol-IPO seien sämtliche Greenshoe-Optionen platziert worden. Die Beteiligungsquote von Mountain Alliance reduziere sich dadurch auf nun 2,0%. Der Mittelzufluss liege laut Unternehmensangaben im siebenstelligen Bereich. Für die übrigen 2,0% bestehe eine Lock-Up-Frist von zwölf Monaten. Die Analysten würden jedoch eine Veräußerung nach dieser Sperrfrist für wahrscheinlich halten, da Mountain Alliance primär in noch nicht börsennotierte Wachstumsunternehmen der Later Stage-Phase investiere.Neben dem positivem Newsflow zum Verlauf des Exasol-IPOs habe es mit Tillhub ein weiteres Unternehmen aus dem Beteiligungsportfolio von Mountain Alliance gegeben, das trotz "Corona-Krise" mit einer erfreulichen Meldung habe aufwarten können. Tillhub sei ein im Jahr 2015 gegründetes Software-as-a-Service-Unternehmen aus Berlin mit inzwischen etwa 60 Mitarbeitern. Der Fokus der Geschäftstätigkeit liege auf mobilen, cloudbasierten Point-of-SaleKassensystemen für den filialisierten Einzelhandel. Diese Händler könnten so ihren Kunden das kontaktlose Bezahlen und die Zahlung mit EC- und Kreditkarte ermöglichen. Darüber hinaus könne das System via App den Verkauf in Echtzeit analysieren, die Warenwirtschaft koordinieren und Berichte für das Finanzamt erstellen. Neben der cloudbasierten Software versorge Tillhub die Händler auch mit der notwendigen PoS-Hardware wie iPads und Bondrucker.Die Analysten würden davon ausgehen, dass Tillhub als Anbieter von Payment-Lösungen nicht zuletzt auch durch die Corona-Pandemie deutlichen Rückenwind verspüre, sodass das Bewertungsniveau in der Finanzierungsrunde gestiegen sein dürfte. Für Mountain Alliance sollten sich dadurch Zuschreibungen im Private Equity-Portfolio ergeben.Nach dem Teilexit bei AlphaPet und dem starken IPO-Debüt von Exasol habe Mountain Alliance nun mit der Finanzierungsrunde bei Tillhub einen weiteren Erfolg vermelden können. Die Analysten sähen darin eine erneute Bestätigung, dass die Fokussierung auf den Digitalsektor in der aktuellen Marktphase für Rückenwind sorge. Da Mountain Alliance inzwischen gut kapitalisiert sei, würden die Analysten im Jahresverlauf auch weiteren Newsflow durch die Bekanntgabe von Neuinvestments erwarten.