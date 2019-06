Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

92,45 EUR -0,59% (25.06.2019, 08:07)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

91,90 EUR +5,94% (24.06.2019, 17:35)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc. (25.06.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von Thomas Bergmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thomas Bergmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Biotech-Konzerns MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Bei MorphoSys sei die Entscheidung gefallen, wer die Nachfolge von Mitgründer und Vorstand Simon Moroney antreten werde. Wie das Unternehmen gestern Abend bekannt gegeben habe, habe der Aufsichtsrat Jean-Paul Kress als neuen Chief Executive Officer (CEO) mit Wirkung zum 1. September 2019 bestellt.Kress verfüge über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Führungspositionen in der Biopharma- und Biotechnologieindustrie. Vor seinem Wechsel zu MorphoSys sei er Vorstandsvorsitzender von Syntimmune gewesen, einem Biotechnologieunternehmen, das Medikamentenkandidaten für eine Vielzahl von Autoimmunerkrankungen entwickle.Davor sei er u.a. bei Biogen und Sanofi Genzyme gewesen. Bei Sanofi Genzyme sei Kress maßgeblich an der Markteinführung mehrerer therapeutischer Produkte beteiligt gewesen, darunter Dupilumab, das erste bei Neurodermitis zugelassene biologische Arzneimittel.Simon Moroney hinterlasse bei MorphoSys große Fußstapfen. Die Vita Kress' lasse aber darauf schließen, dass MorphoSys einen kompetenten Mann geholt habe, der die Erfolgsstory des Unternehmens fortschreiben könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: