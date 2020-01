Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

119,30 EUR +0,17% (22.01.2020, 11:35)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc. (22.01.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) von 110 Euro auf 130 Euro.MorphoSys habe, wie angekündigt, Ende 2019 den Zulassungsantrag für den Krebsmedikamenten-Kandidaten Tefasitamab (MOR208) bei der FDA eingereicht. Die Zulassungsentscheidung werde bis Mitte 2020 erwartet. Mitte 2020 solle auch ein Zulassungsantrag bei der EMA eingereicht werden. Am 13.01. sei mit dem US-Biopharmaunternehmen Incyte ein Vertrag über die Entwicklung (weitere Indikationen) und weltweite Vermarktung von Tefasitamab geschlossen worden. In den USA würden beide Unternehmen den Wirkstoff gemeinsam vermarkten, während Incyte exklusive Vermarktungsrechte außerhalb der USA erhalte. Dies entspreche insoweit einer Veränderung der Strategie, dass MorphoSys den Vertrieb innerhalb der USA nicht allein durchführe.Die zukünftigen Entwicklungskosten für klinische Studien würden zwischen den Vertragspartnern geteilt. Das TecDAX-Unternehmen erhalte eine Vorauszahlung von 750 Mio. USD sowie die Aussicht auf meilensteinabhängige Zahlungen von bis zu 1,1 Mrd. USD. Außerdem erhalte MorphoSys Umsatzbeteiligungen aus dem Verkauf von Tefasitamab außerhalb der USA im mittleren zehner bis mittleren zwanziger Prozentbereich. Incyte beteilige sich in Höhe von 150 Mio. USD am Eigenkapital von MorphoSys (Kapitalerhöhung) durch den Erwerb von neuen American Depositary Shares (Kartellbehörde müsse noch zustimmen).Die MorphoSys-Aktie habe auf die Meldung mit einem Kursrückfall (13.01.2020: -9%) reagiert. Der Markt habe sich nach Meinung des Analysten enttäuscht darüber gezeigt, dass MorphoSys keinen größeren Kooperationspartner gewählt habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie:Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:119,30 EUR +0,59% (22.01.2020, 11:22)