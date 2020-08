Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



115,60 EUR +7,69% (03.08.2020)



116,15 EUR +7,55% (03.08.2020)



ISIN: DE0006632003



663200



MOR



MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher, innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. Der Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 28 derzeit in der klinischen Entwicklung befinden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R), vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, als erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die Marktzulassung. Der am weitesten fortgeschrittene firmeneigene Produktkandidat des Unternehmens, MOR208, wurde von der US-Zulassungsbehörde FDA mit dem Status Therapiedurchbruch (breakthrough therapy designation) für die Behandlung von Patienten mit einem rezidivierenden oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL) ausgezeichnet. Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt aktuell über 400 Mitarbeiter. Zudem ist die hundertprozentige US-amerikanische Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. tätig. Weitere Informationen unter https://www.morphosys.de.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (03.08.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Christian Ehmann, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) weiterhin zu kaufen.Am 01.08.2020 hätten MorphoSys und der Vertriebspartner Incyte die bedingte Zulassung von Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomide als Zweitlinien-Behandlung für rezidiviertes oder refraktäres diffuses grosszelliges B-Zell-Lymphom (r/r DLBCL) verkündet. Der CD19-mAb Monjuvi sei im Rahmen einer beschleunigten Zulassung durch die US-amerikanische FDA auf der Grundlage der Gesamtansprechrate (ORR) zugelassen worden. Es sei davon auszugehen, dass MorphoSys und Incyte kurzfristig mit der Vermarktung von Tafasitamab in den USA beginnen würden. Incyte habe die exklusiven Vermarktungsrechte außerhalb der Vereinigten Staaten. Zurzeit befinde sich Tafasitamab noch in einer klinischen Studie (B-MIND), um die Wirksamkeit der Kombination Tafa + Bendamustin als Therapie für r/r DLBCL zu untersuchen. Erste Topline-Daten würden für 2023 erwartet. Die konfirmatorische Frontline-Phase III-Studie für Tafa + Lenalidomide werde im nächsten Jahr beginnen.MorphoSys‘ Partner Janssen habe Mitte Juli die Zulassung zur Anwendung von Tremfya in PsA erhalten. Tremfya sei bereits 2017 als Medikament zur Behandlung von Schuppenflechte zugelassen worden. Die Entscheidung der EMA stehe noch aus.Durch die Zulassung von Tafasitamab in r/r DLBCL und Tremfya für Psioriatische Arthritis würden sich die Erfolgswahrscheinlichkeiten der beiden Segmente im Modell von jeweils 85% auf 100% erhöhen. Mit erfolgter Zulassung von Tafasitamab habe der Analyst die prognostizierten Umsätze von Tafasitamab im Finanz-Modell berücksichtigt und inkludiere diese nun in der GuV. MorphoSys habe zuletzt eine 2020-Guidance auf EBIT-Ebene von -15 bis +5 Mio. Euro ausgegeben. Diese berücksichtige allerdings nicht die potenziellen Umsätze durch Tafasitamab. Der Analyst prognostiziere für 2020e nun ein EBIT von +27,7 Mio. Euro.Aufgrund des positiven Newsflows und der kürzlichen, erfolgreichen Zulassung von Tremfya in PsA und Tafasitamab in r/r DLBCL erhöht Dr. Christian Ehmann, Aktienanalyst von FMR Research, sein Kursziel von 140,00 auf 150,00 Euro und bestätigt die Kaufempfehlung für die MorphoSys-Aktie. (Analyse vom 03.08.2020)Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG, oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen