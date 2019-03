Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc. (21.03.2019/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - MorphoSys: Die Zulassung der ersten firmeneigenen Therapie rückt immer näher - AktienanalyseMit einem Umsatzplus von 14 Prozent auf 76,4 Mio. Euro hat MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) die Erwartungen 2018 übertroffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wegen hoher Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sei aber erneut ein Verlust (EBIT) von 59,1 Mio. Euro angefallen. Das entspreche nur einer leichten Verbesserung gegenüber dem Vorjahr, als ein Minus von 67,6 Mio. Euro erwirtschaftet worden sei. Daran werde sich auch so schnell nichts ändern: Für 2019 prognostiziere das Unternehmen Umsätze von 43 Mio. bis 50 Mio. Euro. Darin würden voraussichtlich Tantiemen für das bereits am Markt eingeführte Mittel Tremfya in einer Bandbreite von 23 Mio. bis 30 Mio. Euro enthalten sein. Die Aufwendungen für Forschung & Entwicklung erwarte die Biotechfirma zwischen 95 Mio. und 105 Mio. Euro. Daher werde das EBIT aus heutiger Sicht zwischen minus 127 Mio. und minus 137 Mio. Euro landen. Nicht berücksichtigt seien eventuelle Meilensteinzahlungen aus einer Kooperation mit dem Pharmakonzern GlaxoSmithKline.Unterdessen würden die wichtigsten klinischen Studien, in denen der Antikörper MOR208 getestet werde, nach Plan laufen. In der "L-MIND"-Studie sei die Patientenaufnahme abgeschlossen worden und die Daten würden derzeit ausgewertet. Die Ergebnisse sollten Mitte 2019 auf einer Konferenz vorgestellt werden. MorphoSys beabsichtige, auf Grundlage von LMIND einen Zulassungsantrag bei der US-Gesundheitsbehörde FDA einzureichen, was voraussichtlich bis Ende 2019 abgeschlossen sein werde. Damit rücke die Zulassung der ersten firmeneigenen Therapie immer näher. Für reichlich Fantasie sei also gesorgt.Daher gibt es keinen Grund, von der positiven Einschätzung der Experten vom "ZertifikateJournal" abzurücken. (Ausgabe 11/2019)Börsenplätze MorphoSys-Aktie:XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:82,35 EUR -2,37% (21.03.2019, 16:52)