Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

112,60 EUR -0,71% (09.08.2019, 10:17)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

113,40 EUR +0,71% (09.08.2019, 10:05)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc. (09.08.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biotech-Konzerns MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Monatelang sei die Aktie von MorphoSys nicht in die Gänge gekommen. Seit Anfang Juli nehme der Wert aber nun wieder so richtig Fahrt auf. Dabei sei nicht nur der Sprung über die wichtige 200-Tage-Linie gelungen, auch die psychologisch wichtige Hürde von 100 Euro habe direkt übersprungen werden können. Inzwischen sei sogar das Mehrjahreshoch, dass Mitte vergangenen Jahres bei 124,90 Euro markiert worden sei, in greifbare Nähe gerückt. Was sei passiert und könne man jetzt noch zugreifen?Zunächst einmal sei die ausgedehnte Konsolidierung die Folge einer zuvor gegangenen massiven Aufwärtsbewegung gewesen. Eine derartige längere Verschnaufpause sei also nicht ungewöhnlich. Hinzu sei gekommen, dass Dr. Simon Moroney aus Altersgründen im Frühjahr angekündigt habe, seinen im kommenden Jahr auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Zudem sei die Nachrichtenlage im Zusammenhang mit der Produktpipeline zu Jahresbeginn etwas dünn gewesen.Doch mittlerweile sei die Unsicherheit, wer der Nachfolger von Simon Moroney werde vom Tisch. Mit Jean-Paul Kress habe man einen starken neuen Mann gefunden. Und auch nachrichtentechnisch habe sich einiges getan zuletzt. Beispielsweise habe MorphoSys starke Quartalszahlen präsentieren und den Zulassungsantrag für das erste hauseigene Blutkrebs-Medikament Tafasitamab bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA ankündigen können. Im weiteren Jahresverlauf könnte zudem der Zulassungsantrag für den wichtigen US-Markt folgen.Diese Entwicklungen würden auch die Analysten begrüßten. Die US-Bank J.P. Morgan habe das Kursziel für MorphoSys von 120 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Sogar einen kompletten Kurswechsel habe das Analysehaus RBC vollzogen: Es habe die Aktie von MorphoSys von "underperform" auf "outperform" hochgestuft und das Kursziel von 65 auf 130 Euro verdoppelt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: