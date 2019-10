Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

93,30 EUR -1,27% (29.10.2019, 09:12)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc. (29.10.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Das Forschungstrio MorphoSys, Novartis und Galapagos müsse einen schweren Rückschlag hinnehmen: Das klinische Entwicklungsprogramm von MOR106 zur Behandlung von atopischer Dermatitis werde beendet. Die gemeinsame Entscheidung aller drei beteiligten Parteien folge einer nutzenbasierten Zwischenanalyse (interim analysis for futility), die in der Phase 2-Studie IGUANA durchgeführt worden sei, heiße es in der Pressemitteilung. Demnach habe die Analyse eine geringe Wahrscheinlichkeit ergeben, dass die Studie den primären Endpunkt, definiert als eine prozentuale Änderung des Bereichs und des Schweregrads des Ekzems, erreiche. Die Entscheidung basiere auf mangelnder Wirksamkeit und nicht auf Sicherheitsbedenken.Für den "Aktionär" sei MOR106 einer der großen Hoffnungsträger in der MorphoSys-Pipeline hinter MOR208 gewesen. Wie gehe es mit dem Programm nun weiter? "Die Parteien werden die zukünftige Strategie für MOR106 prüfen", heiße es in der Pressemitteilung.Die Einstellung des MOR106-Entwicklungsprogramms sei ein schwerer Rückschlag für Novartis, aber v.a. für die wesentlich kleineren Biotech-Gesellschaften MorphoSys und Galapagos. Die MorphoSys-Aktie habe nach Bekanntwerden des Studienabbruchs auf 94 Euro nachgegeben und sei damit klar unter die 200-Tage-Linie gerutscht. Investierte Anleger sollten MorphoSys nicht abschreiben, mögliche Impulse könnte die für heute angekündigte Zahlenvorlage zum dritten Quartal 2019 liefern. Halten und Stopp bei 75 Euro beachten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.10.2019)Börsenplätze MorphoSys-Aktie:Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:97,25 EUR -4,28% (28.10.2019, 17:35)