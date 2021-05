Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

71,12 EUR -3,19% (05.05.2021, 14:59)



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

71,00 EUR -4,65% (05.05.2021, 15:13)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher, innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. Der Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 28 derzeit in der klinischen Entwicklung befinden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R), vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, als erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die Marktzulassung. Der am weitesten fortgeschrittene firmeneigene Produktkandidat des Unternehmens, MOR208, wurde von der US-Zulassungsbehörde FDA mit dem Status Therapiedurchbruch (breakthrough therapy designation) für die Behandlung von Patienten mit einem rezidivierenden oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL) ausgezeichnet. Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt aktuell über 400 Mitarbeiter. Zudem ist die hundertprozentige US-amerikanische Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. tätig. Weitere Informationen unter https://www.morphosys.de.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (05.05.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die MorphoSys-Aktie habe am Mittwoch die Verluste vom Vortag ausgeweitet. Sie sei auf den tiefsten Stand seit März vergangenen Jahres gefallen. Am Vortag habe der Kooperationspartner Incyte Quartalszahlen veröffentlicht. Die Incyte-Kurs sei daraufhin um 5,3% abgerutscht. Die MorphoSys-Aktie habe am Vortag 7,3% eingebüßt.Analyst James Gordon von JPMorgan habe darauf hingewiesen, dass der mit dem Medikament Monjuvi im ersten Quartal erzielte Umsatz von Incyte um 9% unter seiner Erwartung gelegen habe. Bei den am heutigen Abend anstehenden Quartalszahlen von MorphoSys dürfte auch der mit Monjuvi erreichte Umsatz im Fokus stehen, so der Experte. Auch auf der Analystenkonferenz werde sich das Interesse auf die Entwicklung von Monjuvi im laufenden zweiten Quartal richten.Monjuvi sei ein Blutkrebsmedikament, das MorphoSys entwickelt habe. Gemeinsam mit dem Partner Incyte vertreibe der MDAX-Konzern das Mittel in den USA.Ganz klar optimistisch bleibe die Deutsche Bank. Sie habe die Einstufung für MorphoSys nach Zahlen des Partners Incyte auf "buy" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Die gesunkenen Umsätze für das Krebsmittel Monjuvi dürften am Markt negativ aufgenommen werden, habe aber auch Analyst Rajan Sharma in einer am Mittwoch vorliegenden Studie erklärt.Die MorphoSys-Aktie sei mit dem heutigen Kurseinbruch unter wichtige Unterstützungen gerutscht. Hier dürften wohl auch Shortseller kräftig am Werk sein. "Der Aktionär" bleibe langfristig zuversichtlich für die MorphoSys-Aktie, die Bewertung sei mittlerweile sehr attraktiv. Neueinsteiger sollten jedoch eine Bodenbildung abwarten. Es könne hier durchaus noch zu einer Übertreibung nach unten kommen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.05.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link