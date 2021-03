Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

81,68 EUR +0,42% (05.03.2021, 19:03)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

81,60 EUR -0,90% (05.03.2021, 17:35)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher, innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. Der Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 28 derzeit in der klinischen Entwicklung befinden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R), vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, als erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die Marktzulassung. Der am weitesten fortgeschrittene firmeneigene Produktkandidat des Unternehmens, MOR208, wurde von der US-Zulassungsbehörde FDA mit dem Status Therapiedurchbruch (breakthrough therapy designation) für die Behandlung von Patienten mit einem rezidivierenden oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL) ausgezeichnet. Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt aktuell über 400 Mitarbeiter. Zudem ist die hundertprozentige US-amerikanische Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. tätig. Weitere Informationen unter https://www.morphosys.de.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (05.03.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: MPSYF) unverändert zu kaufen.Am 1. März 2021 habe MorphoSys ein vielversprechendes vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2020 bekannt gegeben. Basierend auf diesen Ergebnissen hebe MorphoSys seine Finanzprognose für die Umsatzerlöse des Konzerns mit 327,7 Mio. Euro etwas an (zuvor: Eine Spanne von 317 Mio. bis 327 Mio. Euro). In den Umsatzerlösen seien 18,5 Mio. Euro (22,0 Mio. USD) für die Produktverkäufe von Monjuvi® und 42,5 Mio. Euro für Lizenzgebühren aus den Nettoverkäufen von Tremfya® enthalten. Zuvor sei das EBIT in einer Spanne von 10 Mio. bis 20 Mio. Euro geschätzt worden, nun aber werde eine deutlich höhere Zahl als 27,4 Mio. Euro erwartet. MorphoSys rechne auch für das Geschäftsjahr 2020 mit einem leichten Anstieg der Kosten für das Segment Forschung und Entwicklung auf 141,4 Mio. Euro.Gantenerumab sei ein Programm, das mit Roche für die Indikation Alzheimer-Krankheit (AD) verpartnert sei. Neben den vielen klinischen Studien, die für dieses Programm laufen würden, habe Roche kürzlich mithilfe der "Brain Shuttle"-Technologie eine neuartige Formulierung von Gantenerumab entwickeln können, die die Fähigkeit des Antikörpers, in das Gehirn einzudringen, erhöhe (RO7126209). In präklinischen Studien seien die Ergebnisse durchaus vielversprechend gewesen, denn durch die Verabreichung von BACE1-Peptid-Inhibitoren oder der Protease Neprilysin als Hirn-Shuttle habe das Amyloid im Gehirn von AD-Mäusen reduziert werden können (Campos et al., 2020; Ruderisch et al., 2017). Diese Formulierung arbeite noch an demselben Therapie- (Immuntherapie) und Zieltyp (Amyloid-bezogen) wie Gantenerumab.Die Rekrutierung für die Phase-1-Studie für Menschen mit prodromaler oder leichter bis mittelschwerer Alzheimer-Krankheit sei bereits angelaufen. Wir schätzen, dass diese Studie bis Ende 2024 dauern wird, so die Aktienanalysten von FMR Research. In dieser Studie sei die Sicherheit der primäre Endpunkt; die Veränderung des Gehirn-Amyloids, die Konzentrationen des Medikaments in Plasma und CSF sowie die Anzahl der Personen mit Anti-Drug-Antikörpern seien die sekundären Endpunkte. Der Beginn dieser Studie sei eine klare Vision der Wirksamkeit von Gantenerumab bei AD, da die Studien der Phase 2 und 3 bereits laufen würden.Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, bekräftigt seinen Investment Case und seine "kaufen"-Empfehlung und das Kursziel von 150 Euro für die Aktie von MorphoSys. (Analyse vom 05.03.2021)(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.Börsenplätze MorphoSys-Aktie: