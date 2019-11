Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc. (07.11.2019/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - MorphoSys: Mehrere Nachrichten ließen die Aktie Achterbahn fahren - AktienanalyseMorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) hat bei der Erarbeitung von Behandlungsmöglichkeiten für Hautkrankheiten einen Rückschlag erlitten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die klinische Entwicklung des Antikörpers MOR106 bei atopischer Dermatitis sei eingestellt worden. Eine Analyse in der Phase2-Stufe der klinischen Entwicklung habe ergeben, dass die Ziele der Studie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erreicht würden. Nach dem Aus würden die Analysten von Goldman Sachs zwar in erster Linie den Entwicklungspartner Galapagos belastet sehen, aber auch für das Münchner Biotechnologieunternehmen sei es eine negative Überraschung.Im Fokus stehe aber ohnehin MOR208. Für den Blutkrebsantikörper Tafasitamab (MOR208) solle bis Ende des Jahres der Zulassungsantrag in den USA eingereicht werden. In dem Zusammenhang sei positiv zu sehen, dass eine weitere Studie ("Re-MIND") den primären Endpunkt - die klinische Überlegenheit der Wirkstoffkombination Tafasitamab/Lenalidomid im Vergleich zu Lenalidomid allein - erreicht habe. Angesichts dessen hätten die jüngsten Quartalszahlen kaum Beachtung gefunden. Im dritten Quartal sei der Umsatz des BiotechUnternehmens zwar von 47,5 Mio. Euro auf 12,5 Mio. Euro abgesackt. Das habe aber vor allem an einer hohen Einmalzahlung des Schweizer Pharmakonzerns Novartis im dritten Jahresviertel 2018 gelegen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe bei minus 27,0 Mio. Euro gelegen, nach minus 30,1 Mio. Euro im Vorjahr.Die Jahresprognose sei bestätigt worden: Die Umsätze sollten im oberen Bereich von 65 Mio. bis 72 Mio. Euro und das EBIT zwischen minus 105 Mio. und minus 115 Mio. Euro liegen. (Ausgabe 44/2019)Börsenplätze MorphoSys-Aktie:Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:94,40 EUR -3,48% (07.11.2019, 12:19)