Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

104,00 EUR -1,42% (21.11.2019, 11:20)



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

104,10 EUR -0,29% (21.11.2019, 11:27)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc. (21.11.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" sieht das heutige Minuszeichen bei der Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) als langfristig klare Kaufchance.Der Donnerstag beginne für die deutschen Biotech-Unternehmen im MDAX wenig erfreulich. Sämtliche Werte würden mit einem Minus als Vorzeichen starten. Am stärksten verliere die Aktie von MorphoSys, die am Morgen bei Lang & Schwarz gut 1,6 Prozent nachgebe. Grund sei hier die Ankündigung, dass der Forschungschef Markus Enzelberger seinen Rücktritt erklärt habe.Wie der Antikörper-Spezialist an diesem Morgen mitgeteilt habe, werde Enzelberger Ende Februar 2020 MorphoSys verlassen. Er wolle sich neuen Aufgaben widmen. Nach dem Ausscheiden von Dr. Enzelberger werde die Forschungsorganisation von MorphoSys in das Segment Klinische Entwicklung unter der Leitung von Dr. Malte Peters, Entwicklungsvorstand, integriert.Dr. Enzelberger sei 2002 zu MorphoSys gekommen und in verschiedenen Führungspositionen innerhalb der Forschungs- und Entwicklungsorganisation des Unternehmens tätig gewesen, bis er 2012 die Position des Senior Vice President Discovery, Alliances and Technologies übernommen habe, so MorphoSys in einer Mitteilung. In dieser Position sei er für die Drug Discovery-Aktivitäten sowohl für die firmeneigenen als auch für die Partnerprogramme von MorphoSys sowie für die Technologieentwicklung verantwortlich gewesen, bevor er im November 2017 zum CSO ernannt worden sei.Nach dem Wechsel an der Führungsspitze - Jean-Paul Kress habe den Vorstandsvorsitz von Simon Moroney übernommen - im Sommer dieses Jahres sei dies der nächste große Wechsel im Team von MorphoSys.Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" sieht die heutigen Minuszeichen bei MorphoSys und Evotec als langfristig klare Kaufchance. Kurzfristig sei bei Evotec aus charttechnischer Sicht allerdings wichtig, dass das Augusttief bei 18,19 Euro verteidigt werden könne. (Analyse vom 21.11.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link